新冠肺炎疫情发生以来，湖北省南漳县公安局全警动员，坚守岗位。作为南漳县公安局交警大队秩序科负责人，郑勇和战友一道，全力投入疫情防控阻击战。从除夕突发急性肝衰竭，到大年初一陷入昏迷，在与死神搏斗了13天后，2月5日，年仅40岁的郑勇不幸因公殉职。

军令一下，他勇往直前、奋战一线；短暂生命里，他始终用自己的力量温暖着身边的每个人；有限时间里，他用对职责的敬畏、对事业的奉献，坚守着一颗公安民警的为民初心。

南漳县公安局交警大队秩序科共有3名民警，主要负责设置交通标识标牌、摸排整改危险路段、处理涉及交通案件。“师傅办起案子来不要命。”孙宇是郑勇手把手教出来的徒弟，“这是师傅办的最后一起案子，司机无证驾驶机动车，行政拘留5天。”

1月20日，分管秩序科的副大队长金波对郑勇说：“得抓紧把手上的刑事案件办理好。”当天，郑勇对孙宇说：“这两天，我还要把几个停车场暂扣车辆的数量统计清楚。这项工作头绪多、数量大，我一个人来弄。你们安心办案吧。”

在病倒之前的一个多星期，郑勇几乎每天都在超负荷高强度工作。1月16日、17日下午，他带队开展酒驾整治。17日起的一周里，他带领全科民警集中办结、消化8起醉驾、3起行拘案件。其间，他还连续4天加班至深夜，规范涉案车辆停车场台账。1月22日，南漳县公安局开始全警上路。随着疫情形势的变化，郑勇往街上跑得越来越勤：“每个交通卡点的设置、相关标识标牌的位置，我们都要检查一遍，再检查一遍。一点问题也不能出。”

挑最重的担子、啃最硬的骨头。曾和他共事的民警多人这样评价郑勇。2019年，经郑勇和同事办理的涉及交通刑事案件有140余起，约占南漳县公安局全部刑事案件的56%。郑勇主管的交通法制工作多次在省、市、县考核中取得优异成绩，他个人也先后荣立三等功3次，连续3年被县公安局党委评为“优秀共产党员”。

“每次面对选择，他考虑的从来不是‘我需要什么’，而是‘集体需要什么’。”南漳县副县长、公安局局长朱勇说：“他身上总有一股不服输的钻劲儿。”

2019年，南漳县部署开展“云剑”行动，交警大队及时开会商讨哪位同志担任追逃专班负责人。郑勇第一个站了出来：“我是大队里最年轻的中层干部，这个差事我上！”实际上，追逃工作难度大、强度高，是件苦差事。行动中，郑勇带领追逃专班仅用8天时间，转战襄城、宜城、南漳多地，连续抓获4名网上逃犯，提前超额完成上级交办的工作任务。

论执法严格，郑勇在南漳公安系统出了名，想找郑勇说情的人总是无功而返。郑勇还在武安镇派出所工作时，有个别违法人员试图减轻处罚，就绕弯子找到与郑勇私交较好的民警胡宗忠帮忙说情。胡宗忠深知郑勇性情：“老老实实接受处罚吧。想找郑勇说情，你还是免开尊口。”南漳县公安局党委委员、纪委书记张家元说，郑勇克己奉公、严于律己，从警23年没有受到一起投诉。

郑勇在秉公执法、不徇私情的同时，不忘对群众传递温情。吴飞是某物流公司老板，家住郊区，每天往城区送货。按照规定，大货车要凭证明出入城区。证明要去秩序科办。“我第一次去的时候，没带任何材料。”吴飞回忆：“郑警官笑呵呵地跟我讲解需要哪些材料，我们咨询的事，他都有问必答。”

第二天下午，吴飞将所需材料送了过去。两天后，他接到了郑勇的电话，通知去领通行证明。吴飞不知道，当天晚上，“师傅加班为他办理相关手续，第一时间找领导签字、盖章。”孙宇说：“师傅常说，‘人民警察就得为人民服务’。”

得知郑勇因病去世的消息，当年他管辖的片区——武安镇老街村村民推选了两名村民，拿着村委会出具的通行证明，连夜赶到县里送他最后一程……

把群众放在心里的郑勇去了，他倾心服务的群众永远把他放在了心里；把职责印在心里的郑勇去了，他的同事和战友正带着他未竟的使命继续奋战在抗疫一线……

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 06 版）