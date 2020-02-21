跨越12年的爱心接力

【人物】为武汉送菜的12位四川汶川龙竹村村民

【故事】近日，为感谢12年前武汉在抗震救灾中的医疗援助，12位四川汶川村民驱车千余公里，将村民自发筹集的6卡车蔬菜送到了武汉。装载的蔬菜有莴笋、萝卜、白菜，还有汶川特产莲花白。运输车队负责人、三江镇龙竹村党支部书记赵勇说：“一路上虽然辛苦，但看到武汉亲人能吃到我们的蔬菜，大家都觉得值了。”武汉当年的援川医疗队领队、护士感慨，这么长时间过去了，汶川人民始终惦记着我们。在疫情防控的紧急时刻，汶川人民不惧风险、不忘恩情，让人深感温暖。

【点评】

从汶川到武汉，千余公里，12人、6辆卡车、十几万斤蔬菜……新冠肺炎疫情发生以来，武汉时刻牵动着汶川同胞的心。汶川县三江镇的各村村民自发行动起来，捐款捐物，龙竹村的12位村民护送着蔬菜，为武汉人民送去一份温情，大爱动人。

这是一次爱心的回馈。运送蔬菜的卡车上，都挂着“汶川感恩您，武汉要雄起”的条幅。2008年汶川地震后，汶川县百余名伤者被送至武汉接受免费救治，在医护人员的精心照料下，无一例死亡、无一例感染、无一例后遗症。12年过去了，汶川人民没有忘记这份恩情，他们用实际行动为武汉加油：你不是在孤军奋战。

这也是一次爱心的接力。爱心的这一头是汶川县三江镇的村民，在采购蔬菜时，很多村民慷慨地说：“随便摘、不要钱，帮我带到武汉就行。”爱心的另一头是武汉市的相关工作人员，他们为爱心蔬菜出具证明、开辟绿色通道，还划出专区接收、转运蔬菜，并为运送蔬菜的12位村民发防护用具、给车辆消毒，最大程度保障安全。捐赠者心愿质朴，受赠者珍惜呵护，运送者不辞辛劳，爱心环环相扣、接力向前，共同成就了一次动人的驰援。

汶川和武汉虽相隔千里，却始终心手相牵。越是在艰难时刻，这样的温情就越显得弥足珍贵。疫情无情人有情，这份跨越时空的爱心传递，不仅是温暖的，而且考虑周全、准备充分。武汉有关方面专门设立接收区、消毒区；汶川12位村民将蔬菜送达后立即返回，并主动在家接受14天的安全隔离。这也启示我们，防控疫情工作严峻，容不得半点疏忽，传递爱心同样不能盲目、冲动，只有做好万全准备才能爱有所及。

离开武汉前，12位村民振臂高呼：“春天很快到来！”在抗击新冠肺炎疫情的日子里，“一方有难，八方支援”的故事每天都在上演。全国一盘棋、有难共协力，只要我们携手并进，就一定能打赢这场疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 05 版）