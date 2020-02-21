在做好疫情防控同时抓好春耕备耕

一方面严格落实各项举措、坚决打赢疫情防控阻击战，一方面不失时机抓好春耕备耕、千方百计保障农业生产

办法总比困难多。战疫情、抢农时，我们有信心也有能力做到“两不误”

草木蔓发，春山可望。迎着春天的脚步，我国自南而北逐步进入春耕时节。

种粮大户戴着口罩开沟排水，为油菜收获、早稻种植做准备；农业服务公司采取“蚂蚁搬家”的方式运送农资进村，用“微物流”打通“最后一公里”；农技人员把集中培训变为“对点对户”分散交流，“线上”教种田、地头忙指导……从江南的稻田到华北的麦地，从起伏的梯田到肥沃的黑土地，在严密防控新冠肺炎疫情的同时，人们纷纷忙春耕、勤备耕，开启了新一年的首个农忙季。在祖国广袤的土地上，涌动着的是春潮，播种下的是希望。

民以食为天、食以粮为本，确保粮食安全始终是治国理政的头等大事。今年的中央一号文件提出：“粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量。”当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，春耕备耕也处于关键时节。必须清醒认识到，防疫容不得松懈，春耕备耕也不能耽搁。只有一方面严格落实各项举措、坚决打赢疫情防控阻击战，一方面不失时机抓好春耕备耕、千方百计保障农业生产，我们才能实现粮食播种面积和产量保持基本稳定的预期目标，把饭碗牢牢端在自己手上，也才能稳定人心、增强信心，为经济社会平稳健康发展夯实基础。

保障春耕备耕，首先应进一步加强农村疫情防控工作，落细落实各项措施。客观上，我国农村地区疫情防控存在一些薄弱环节和防控短板。怎样加强网格化管理和地毯式排查？如何更好发挥基层医疗卫生机构的作用？在大棚环境下生产怎样有效加强防护？这些，都需要因地制宜、因时制宜，立足实际情况创造性地加以解决。当前进行春耕备耕，尤其要避免大规模人群聚集式的工作或者活动，尽量采取分散式、错峰式的作业方式，严格按照疫情防控的要求做好自我防护。

促进春耕备耕，关键在于统筹兼顾、凝聚众力，务实高效、不误农时。2月12日召开的中央政治局常委会会议明确指出，当前正值春耕备耕关键时节，各地要抓紧组织好种子、化肥、饲料等农资供应，落实好春管春种措施，夯实农业生产基础。面对紧迫任务，各地区各部门尤须增强问题意识、突出问题导向，迅速行动起来，推出务实举措，优化各项服务，为春耕备耕保驾护航。“突出重点抓好春季田间管理”“组织农资进村入店”“搞好农机作业准备”……前不久，农业农村部办公厅下发通知，围绕春季农业生产提出八条措施。如何在抓好疫情防控的同时，创造性落实、真正抓实春耕备耕，不仅是一张作风和能力的考卷，也事关今年粮食和农业丰收。

办法总比困难多。战疫情、抢农时，我们有信心也有能力做到“两不误”。因防控疫情要求“少出门、不聚集”，一些农户尝试着通过手机预订化肥，不少农技人员借助网站、APP、微信群等线上手段开展技术服务。对于疫情，既要高度重视，也要科学认识。正如中国疾控中心专家所言，在没有疫情的地方，农业生产就像往年一样，该怎么做还是怎么做；即使有疫情报告的地方，如果劳动生产是在户外、开阔的地方，也没有必要担心劳动生产会造成感染新冠肺炎。

“布谷飞飞劝早耕，舂锄扑扑趁春晴。”一年之计在于春，春耕备耕正当时。齐心抗疫、多措并举、不违农时，我们必能唱响春华秋实的优美和声，为决胜全面建成小康社会注入强劲动能。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 05 版）