让基层干部全身心投入抗疫一线

“在疫情防控工作中，要坚决反对形式主义、官僚主义，让基层干部把更多精力投入到疫情防控第一线。”在近日召开的中央政治局常委会会议上，习近平总书记就坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战作出重要指示。

同时间赛跑、与病魔较量，每一分每一秒都很珍贵。“越是兵临城下，指挥越不能乱，调度越要统一。”必须坚持统一领导、统一指挥、统一行动，实现各地各部门协同作战，才能最大限度发挥基层防控的力量和作用。

疫情防控，必须体现在实实在在的行动中。从组织疑似病例隔离观察到协调防护物资分配，从打击囤积居奇、维护市场秩序到宣传普及防护知识，每一项工作都是基层干部满头大汗跑出来的、扎扎实实干出来的。聚焦真问题、解决真问题，疫情防控就能取得实效。不久前，某地一名领导同志现场办公的视频引发关注。他与当地财政、工信、市场监管、公安等部门负责人现场开会，对口罩从生产到销售各个环节可能出现的问题进行梳理、作出安排。10分钟现场会议，高效疏通堵点、难点，赢得网友点赞。这样的工作方式、办事作风，在疫情防控中十分有效、越多越好。

织密织牢基层疫情防控“第一道防线”，做好量化管理、网格化管理，容不得半点马虎。强化社区防控网格化管理，实施地毯式排查；及时查找返程人员防控中的风险点和薄弱环节；做好乘客健康监测、交通工具场站消毒通风等工作……只要采取的措施是联系实际的，疫情防控工作就能聚焦靶心、提高精度，从而消除各种风险。

奋战在防疫一线的基层干部，压力不小，风险也不少。只有坚决反对形式主义、官僚主义，才能让基层干部把更多精力投入到疫情防控第一线。要竭力将事务性、重复性工作减少到最低，严格控制层层发文、层层开会，为基层干部提高工作效率、做好具体工作减轻负担、创造空间、提供支持。执行监测检查的一线人员，防护装备够不够用？一直在加班奋战的基层干部，家里老人、孩子有没有人照顾？免除后顾之忧、提供相应保障，让广大基层干部轻装上阵、心无旁骛工作，对疫情防控将产生极大裨益。

“这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考”。大考当前，尤需党员干部尽锐出战，把严实作风发扬起来，把各项要求贯彻到底。充分调动各方面力量，发挥出各方面优势，确保人员各司其职、资源物尽其用，就一定能打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 04 版）