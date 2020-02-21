用生命谱写英雄的壮歌

刘智明工作照。

资料照片

刘智明工作照。

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虽然已经过了两天，武昌医院的员工们仍不愿相信，他们那个做事拼命、待人谦和的“大家长”倒在了抗击疫情的第一线。刘智明院长走了。

2月20日上午，湖北省武汉市武昌医院门口，一名治愈出院的新冠肺炎患者乘车远去。护士注视良久，喃喃说道：“越来越多的患者出院了，可是我们院长再也回不来了。”

在武昌医院防疫指挥部的大屏幕上，治愈出院患者一栏里，闪烁的数字“408”里，不包括他们的院长刘智明。

2月18日10时54分，51岁的生命从此定格。这座英雄的城市，铭刻下刘智明这个英雄的名字。

定点医院改造好了，自己却被病毒击倒了

在武昌医院，没有人能想到，他们身材健壮、爱打篮球、爽朗可亲的“高大帅”院长，竟然也会被这个新冠病毒击倒。毕竟，在武昌医院成为发热门诊定点医院之前，病房里就陆续住进了不少不明原因的发热病人。刘智明意识到病毒的不简单，曾经组织院内职能部门进行区域划分，按照传染病防治的要求收治类似病人。

“他太累了！他太负责任了！”刘智明的“老战友”、武昌医院副院长黄国付说。在刘智明的同事们含着眼泪的讲述中，他确诊前3天不眠不休的工作时间表渐渐清晰——

1月21日下午4点，武昌医院被指定为第二批发热患者定点诊治医院之一，刘智明接到任务，要在两个小时内将门诊部改成发热门诊和留观病房，并在两天内转出原有499名在院病人，腾出500张床位；

下午6点，武昌医院发热门诊开始接诊；

晚上11点，刘智明来到值班室，跟黄国付商量第二天转运病人的事项；

1月22日凌晨4点，刘智明给妻子、武汉市第三医院光谷院区ICU护士长蔡利萍打电话，请她帮忙送些换洗衣物，因为改造成定点医院后他就不能回家了；

1月23日下午6点，经过两天的转运病人和紧急改造病房，武昌医院腾出504张床位，医院千名职工中近2/3的人，全面投入这场战斗。

“改成定点医院说起来简单，但在两三天时间内完成是十分艰巨的任务。”武昌医院纪委书记洪毅说，改造病区、腾挪病房、运送病人、调配人员、解决物资……任何一项工作都需要院长协调安排，一个个问题接踵而至，坐镇医院医疗救治指挥部的刘智明根本没有合眼休息的机会。

而就在大规模收治病人的当天，刘智明自己也躺到了病床上。1月24日，他的CT结果显示，肺部严重感染，随后病毒核酸检测确诊为阳性。

“我哪里知道，他是带着病熬了3个通宵啊！”武昌医院党委书记王力霞追悔莫及，她还记得，当天刘智明跟她说要去做个CT，“免得传染给同事们”。“我当时还跟他说，你身体这么好，哪儿像个病人。”

蔡利萍回忆，从1月份几名发热病人住进武昌医院ICU开始，刘智明就多次带头查房，担心病人就医治疗不及时、医生接诊流程不顺利。1月中旬起，刘智明有些“感冒”，持续低烧了一周多，而且还有点喘。

躺在病床上，心里还在想着医院和病人

蔡利萍没有想到，自己的丈夫不是感冒，而是感染了新冠病毒。1月20日晚上，刘智明一度发烧到38℃，连夜注射了球蛋白。第二天烧退了，他随即回到医院，开启了连轴转的工作状态。

“我可以回来战斗了！”刘智明在微信中跟同事们说。他看上去一如既往地精力旺盛，实际上那段时间，白天忙完工作，晚上他还要去挂点滴，再回来继续指挥工作。

跟病毒的战斗，一直持续到他生命的最后一刻。

“他虽然躺在病床上，心里还是想着医院，想着病人，不肯好好休息。”黄国付说，1月25日，刘智明已经住进了医院的ICU，还在不停地打电话给他，问第二天要用的核酸检测试剂盒有没有到位、检测人员有没有配齐。

让蔡利萍难以释怀的是，直到丈夫病重，她也没能亲自好好照顾，微信上的对话竟是两人的永别。其实，在丈夫感染后，她曾多次想去照顾，但刘智明每次的回答都是“不要”。

蔡利萍所在的院区是武汉市第二批发热定点医院。2月3日，刘智明因为病情危重用上了呼吸机，蔡利萍在微信视频时，哭着对丈夫说：“我来陪你吧！”屏幕那头，已不能说话的刘智明依然是摇了一下头。

“他总是这样，想着自己扛，担心因为自己影响了抗疫工作。”武昌医院消化内科主任王珣说，她曾经去ICU看望过刘智明。当时刘智明已经用上了呼吸机，说话都很困难，却还在一字一句地嘱咐她，一定确认好有没有同事被感染。

“有同事在他手上写‘加油’，他把拳头握得紧紧的，说一定会加油。”王珣说，刘智明一直鼓励同事们，请最权威的专家到医院实地考察，要求把医护人员的防护措施做到最好，却没想到自己会被感染，“他忙到没时间关心下自己的身体”。

即使在ICU，刘智明也没有放下一名医者的担当。

武昌医院ICU主任徐亮多次提醒刘智明，让他好好休息。“我跟他说你现在不是院长，而是病人，但他回答：丢不下！”徐亮说，刘智明在病房里会给其他病友加油鼓劲，徐亮也常常拿刘智明的好心态当例子讲给别的病人听。

他没有走，只是化作最亮的一道光

在武昌医院，大家都为刘智明的离去而痛心，很多人都能讲出几个关于院长的温情故事。

“总不时张望电梯口，希望像往常一样，一抬头您从电梯出来，面带微笑地问我：病区都还好吗？”消化内科护士长徐瑞杰在微信朋友圈依依惜别。

“他担心医护人员营养跟不上，请营养专家设计食谱，要求食堂伙食多加一些鸡蛋和水果。”食堂负责人郑凤霞说。

“有一次，我去食堂吃饭，院长站在食堂门口远远地看到我过来，就掀起门帘等我过去了才走，他甚至不知道我的名字。”一名检验科的护士说。

“他待人很宽厚，对工作却很较真。医院引进的每一个人才，他都要亲自观摩其做一台手术、与其谈一次心，摊到台面上综合考察过关才行，任谁打招呼都没用；对于开会要做的报告，他从不交给助手，而是自己加班熬夜修改。”洪毅说。

“有一年梅雨季，我冒雨去医院给爱人送饭，一位陌生人为我打了一路伞，还不停地关心我爱人的病情，后来看见医院大厅的宣传栏才知道他是院长。”一名患者的家属说，第二天，医院门诊大厅角落里增加了一排伞架。

时至今日，十堰市太和医院的老院长、78岁的王伦长还记得刘智明大学毕业刚进入太和医院工作的样子。“他有一颗赤子之心，做事很执着，好钻研，能力很强但从不贪功。”王伦长说，抗击疫情就需要刘智明这样不计生死、不图名利的人。

斯人已逝，长歌当哭。

然而刘智明的同事们并没有太多的时间痛苦和缅怀——院内432名新冠肺炎患者正在救治。

“在他身上，我感受到了一名院长的责任和担当……战役还没有结束，病毒还很残酷，容不得我们有半点松懈。我们要化悲痛为力量，集中精力去打赢这场没有硝烟的战役。”2月19日，在武昌医院科室主任微信群里，王力霞忍着悲痛，发出了一封公开信。

2007年3月，刘智明为去世的父亲写下一封2000多字的悼念信，字字饱含深情。其中说道：“祈祷有那么一个奇迹：你能再回到我们身边……”对于众多怀念刘智明的医院职工、亲人、朋友，何尝不是这种感受？但正如信中他所言：“山虽然不在了，可山魂永在！”

“在抗击疫情的路上，他已化作那最亮的一道光。”一位同事这样说。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 04 版）