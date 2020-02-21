外国政党领导人坚定支持中方战胜疫情并恢复经济发展

新华社北京2月20日电 近日，又有一些国家政党领导人致电致函中共中央对外联络部，积极评价中方抗击新冠肺炎疫情工作取得的新进展，坚信中方将战胜疫情，并迅速恢复经济发展。

尼泊尔共产党联合主席普拉昌达表示，我们高度赞赏中方对人民生命健康高度负责的态度，以及与世界各国及时、透明分享相关信息的做法，坚信在习近平总书记坚强有力的领导下，中方为阻断疫情传播所付出的不懈努力、采取的果断举措一定能迅速取得预期成效，并赢得抗击疫情阻击战的最终胜利。

印度人民党总书记马达夫表示，2018年，印中两国领导人在武汉举行非正式会晤，达成著名的“武汉共识”，印度人民因此记住并喜欢上了武汉。疫情暴发后，印度人民与武汉当地人民感同身受，与中国政府和人民坚定站在一起。祝愿中国早日战胜疫情，恢复正常生产生活。

孟加拉国工人党总书记巴德萨表示，当前出现了一些针对中国的恶意宣传，企图诋毁中国党和政府在各国民众心中的声誉和威望。我们对此坚决反对，并将全力支持中国共产党、中国政府和中国人民为抗击疫情作出的不懈努力。我们坚信，在中国共产党领导下，中国一定能够早日战胜疫情。

菲律宾民主人民力量党总裁、前参议长皮门特尔表示，面对疫情，中国共产党和中国政府采取了果断措施，保护了人民生命安全和身体健康，这些做法值得全世界学习。民主人民力量党愿同中国共渡难关，我们的牵挂和祝福与中国共产党和中国人民同在。期盼这场国际关注的突发公共卫生事件尽早结束。

乌干达全国抵抗运动总书记卢蒙巴表示，坚信中国共产党必将统筹做好当前抗疫和经济发展工作，造福中国和世界人民。中国共产党和新中国的峥嵘岁月早已证明，历史永远站在中国这一边，此次突发疫情也不会例外。乌政府愿借鉴中方疫情防控经验。

也门全国人民大会副总书记、议长巴尔卡尼表示，中国开辟了独特的发展道路，并在短短几十年内取得了其他国家几百年才实现的成就。如今中国迅速控制疫情，并即将帮助全人类战胜疫情，这再次证明了中国强大的制胜能力。中华民族是值得世界各国和各国人民尊敬的民族。

巴勒斯坦法塔赫中央委员会秘书长拉朱卜表示，长期以来，中方一直对巴勒斯坦人民正义事业予以坚定支持，两国人民始终患难与共、守望相助。我们对中方抗击疫情表示坚定支持，愿与中方像兄弟般团结，并提供一切力所能及的帮助。祝愿中国尽快战胜此次疫情，继续在各领域实现快速发展，始终屹立于世界民族之林。

德国社会民主党总书记克林贝尔表示，中国政府和人民为抗击疫情、阻止病毒传播作出了巨大努力。我们呼吁国际社会加强协作，共同阻止疫情蔓延。社民党将坚定同中国人民站在一起。

此外，柬埔寨人民党副主席赛冲、东帝汶独立革命阵线总书记阿尔卡蒂里、中非共和国团结一心运动全国执行书记萨兰吉、加蓬民主党总书记本根扎、尼日利亚全体进步大会全国主席奥希奥姆霍尔、毛里塔尼亚争取共和联盟主席阿玛尔、尼日尔民主联盟主席萨利苏、科特迪瓦乌弗埃民主和平联盟统一党执行书记比克托戈、哥伦比亚民主中心党主席马丁内斯、多米尼加左派团结运动总书记梅希亚、乌拉圭红党总书记桑吉内蒂、瓦努阿图领袖党主席纳帕特、希腊新民主党国际书记哈齐瓦西利乌、塞尔维亚前进党副主席久里奇也在来电来函中支持中方抗击疫情的努力，愿与中方共克时艰。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 03 版）