新冠肺炎康复者：发病十天左右最难熬

“我是不是有抗体了？不会再得这病了？”40岁的徐玲（化名）问。

2月19日，上海市共有9名新冠肺炎确诊患者治愈出院，徐玲是其中之一。目前，上海已累计有186例患者出院。中青报·中青网记者今天在上海市公共卫生临床中心（以下简称“公卫中心”）看到，9名出院患者均状态良好，他们与公卫中心医务部主任、感染与免疫科主任医师沈银忠热情攀谈。

徐玲最关注的是，自己是否可以回家正常生活、是否还会传染家人。今年春节，徐玲同丈夫、孩子一起到哈尔滨玩，但原定的行程因为新冠肺炎疫情改变了，一家三口只能每天戴着口罩在哈尔滨市区玩。

徐玲一家在哈尔滨玩了4天后乘坐飞机返沪。返沪的第二天，徐玲测体温是37.1摄氏度，她和家人都没把这当回事。

又过了几天，她的体温升到近38摄氏度，其间她还吃了两次退烧药，全程并未出现咳嗽、胸闷等症状。“吃了两次退烧药，刚吃下去体温下来一些，后面就又上去了。感觉可能不大对，会不会‘中招’了？”徐玲告诉记者，她2月3日到上海市第十人民医院发热门诊看病，胸部CT显示她的肺部已经发生了感染，当天晚上，她就住进了医院的隔离病房。

徐玲做的第一次核酸检测，结果就是阳性。2月4日，她被紧急送往上海专门接治新冠肺炎患者的公卫中心，当时她的体温为37摄氏度左右。2月5日，也就是徐玲低烧的第九天，她开始高烧咳嗽。

徐玲回想起来，发烧的第九天到第十四天，是她最难熬的一段日子。其间，她的体温几乎没有降下来，最高的时候曾达39摄氏度以上。她每天要同一对一医护人员电话沟通病情，每天都在关注自己是否有“透不过气来”的情况。

“发烧头晕，恶心想吐，吃不下饭。洗澡洗到一半，会喘不过气来；出门做个CT都扛不住，走到一半会靠到墙上。”徐玲告诉记者，自己最无力那会儿，就连上卫生间都很吃力，去一次回来要躺床上休息好久。

她记下了医生每天给她服用的各种药物：有抗病毒的药，有抗艾滋病的药，还有治疗呼吸道感染的消炎类药物，她还服用过增加血液中白细胞含量的药物、增加血钾含量的药物，还有维生素、营养粉等。

那个每天与她电话联系、未曾谋面的医生，每天都在记录她的症状。在这名医生的背后，有一支由多学科专家组成的MDT（指“多学科综合治疗模式”——记者注）团队，他们包括心理专家、营养专家、中医药专家、重症医学专家、呼吸科专家、感染控制专家、呼吸治疗师等。

“这个疾病，从一开始我们就认为是一种会造成多脏器损伤的病，一直是由一个MDT团队在服务患者。”沈银忠是感染免疫领域的专家，他告诉记者，新冠肺炎疫情发生以来，团队接治的300多名患者，每一个人的情况都不尽相同，每个人的治疗方案都是“一人一策”，用药的剂量不同，对于是否用抗生素、激素等，都不一样。

他介绍，医院MDT团队每天至少两次对所有患者情况进行逐一分析，每次讨论，还要带上后勤、行政人员，“某些设备不够了、药物不够了、要用什么新设备等，都要他们赶紧调配上”。

沈银忠说，出院患者体内确实存在一定量的新冠病毒抗体，但是以目前对病毒的认识来看，这种抗体的存在应该只是短暂的，“也就是说，他们也不能完全排除再感染的可能性”。他建议出院患者回家后多吃、多运动，继续注意防护隔离。

中青报·中青网记者 王烨捷 来源：中国青年报