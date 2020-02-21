做好科学防疫与复工复产的平衡

通过全国上下一心共同防疫，湖北以外地区新增确诊病例连续下降，广州等地甚至出现了零增长。随着各地加快复工复产，人口流动带来较大防疫压力，如何在复工复产和科学防疫之间做好平衡就成为关键问题。

为此，各地企业纷纷组织职工返岗，政府部门也出台了大量惠企政策。但是，疫情防控与复工复产之间似乎存在难以调和的矛盾。为了防疫就要管控交通和人口流动，这使企业无法复工复产，并导致物资短缺和防疫难题。复工复产势必增加人员流动和聚集，使防疫工作面临考验。

对安徽等地的调研发现，复工复产面对农村流不出、城市进不来的两难境地。一些农民工担心返岗前需要接受14天的集中隔离，对于能否获得工资补偿和支付隔离费用也心存顾虑。要想实现防疫与复工复产之间的动态平衡，需要考虑如下方面：

首先，要精准施策和科学防疫，分阶段有序复工复产。对于湖北等疫情严重地区，要以防疫为第一要务，避免疫情输出到其他地区。对于疫情较轻或有所缓解的地区，则应有序开展复工复产。这类似于在平衡经济增长与环境保护之间的矛盾时，要划分不同的发展功能区，生态涵养区就应坚持生态环保红线，而其他地区则应在发展经济的同时保护环境。

就地区内部而言，也应集中力量做好重点人群的观察、隔离和救治，加快健康人群的复工复产。要按照企业的规模、经营方式和人员构成等，分阶段组织各类企业逐步复工复产，避免引发聚集性交叉感染。同时，对人员聚集活动确定不容触碰的“负面清单”，并为企业错峰通勤和灵活用工提供政策支持。鼓励有条件的用人单位采取灵活方式复工复产，如远程办公、移动办公等。

其次，要引导地区之间通力合作，共同解决复工复产的供需矛盾。城市提供了大量就业机会，而等待返程的农民工滞留在农村。一些农村地区通过阻断道路、停运公交等方式防疫，致使农民工群体难以返岗。因此，要鼓励劳务输入地与输出地之间对接合作，加快跨地区人口流动。

最后，要加快应用基于大数据技术的疫情信息管理，减少人员接触并提高审批效率。职工返岗问题的症结在于跨地区和跨部门的信息不对称，这使企业和职工两边都要提供各类证明材料和逐级审批。此前各地推动的“放管服”改革和“互联网+政务服务”已经建立了信息共享和业务协同平台，此时可以将“不见面审批”“秒批”等引入疫情防控。比如，开发和使用防疫身份识别系统，使企业和职工通过主流App进行申请，可以大大提高复工复产效率和精准度。

做好复工复产和科学防疫之间的平衡，虽然不容易，但并非不可为。通过分阶段有序规划、加强地区间合作和利用大数据推进“放管服”改革，可以有效实现二者之间的动态平衡。

（作者系中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授）