加大效果较好药物向临床一线投用

2月20日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，高度重视对医务人员保护、关心、爱护，加强各方面支持保障，加快应用临床有效药物救治患者，在做好疫情防控同时推动有序复工复产。

确保重点岗位人员防护物资充足到位

会议指出，医务人员战斗在一线，是战胜疫情的中坚力量。目前全国部分医务人员不幸被病毒感染，大部分在湖北且发生在2月1日前。要全力救治受感染医务人员，切实防止再发生感染问题。要落实改善一线医务人员工作条件、切实关心他们身心健康的措施，强化医疗机构主体责任，排查内部感染漏洞，开展全员培训，全面落实医务人员防护技术指南，确保重点岗位重点人员防护物资充足到位，对在岗时间长的医务人员抓紧安排轮休，落实好疫情防控中医务人员工资待遇、临时性工作补助、卫生防疫津贴待遇，加强对他们和家属的人文关怀。

出台鼓励措施引导康复患者提供血浆

会议指出，要在努力控制传染源、切断传播途径的同时，进一步加强患者有效治疗。近段时间药物筛选和应用取得积极进展。要加大效果较好药物向临床一线投放使用，组织生产企业加快生产、保障供应，出台鼓励措施引导康复患者提供血浆支持，推广应用临床有效的血浆治疗，加强多学科联合救治，着力降低重症患者病亡率，努力防止轻症演变为重症。

落实工作场所、食堂、宿舍等防控措施

会议审议了企事业单位复工复产疫情防控措施指南。会议指出，当前复工复产正在有序推进，指导企事业单位分类精准科学防控至关重要。要加强员工健康监测和个人防护，实行零报告制度。落实工作场所、食堂、宿舍等防控措施，减少员工聚集和集体活动，发现异常情况及时采取处置措施。各地区各部门要统筹疫情防控和经济社会发展，分区分级精准做好疫情防控，推动有序复工复产，纠正影响复工复产的不合理规定，解决用工、物流、资金等问题，切实抓好春季农业生产，尽快提高工业行业、交通物流、重大工程复工率，为抗击疫情提供坚实保障，努力实现今年经济社会发展目标任务。会议要求，国务院联防联控机制要根据湖北省进一步推迟复工复产时间的需要，加强生活必需品协调调度，确保粮油菜、肉蛋奶等供应充足，有关成员单位要保障物流通道畅通。湖北省和武汉市要做好对接和配送工作，在有条件的地方组织蔬菜等生产，坚决保障好群众基本生活。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、肖捷、赵克志参加会议。文/据新华社