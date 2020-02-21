中国复工复产稳定全球经济信心

新华社记者 乔继红

中国防控新冠肺炎疫情正处于最吃劲的关键阶段，全国上下在全力抗疫的同时，也多措并举加快推动有序复工复产。作为“世界工厂”和“世界市场”，中国推动工业生产和商业活动重回正轨，不仅增强世界对中国经济健康发展的信心，也为全球经济注入希望和动力。

中国政府近日打出政策“组合拳”，各地各部门各显神通，通过减免企业税费，增加财政支出，向金融系统注入流动性，承诺减少行政审批事项和流程等措施，全力帮助企业解决用工紧张、资金不足、原材料短缺等难题，支持和组织推动各类企业复工复产。目前，除湖北省外，中国内地其他省区市都根据各自疫情防控风险程度，有序开始复工复产。

从中国工厂机器重新开动的轰鸣中，世界看到中国疫情防控的积极成效，更看到中国经济的十足韧性以及疫情带来影响的阶段性、暂时性。“世界工厂”加速重启，既有利于中国保障自身经济和社会发展重回正轨，也是为世界经济疏压，维护全球共同利益。

中国是世界第二大经济体，经济总量近百万亿元，拥有14亿人口的庞大内需市场、近9亿劳动力人口和充足的高素质人才资源，经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本趋势没有改变。积极推动复工复产，让包括在华外资在内的所有企业看到中国政府稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的决心，对中国经济长期健康发展更加充满信心。

近日，美国知名制造业企业霍尼韦尔在华21家工厂中已有18家全面复工，另外3家部分复工。特斯拉复工状况良好，福特汽车则表示，中国仍然强劲的市场刚需让福特对中国市场的未来信心满满。西班牙《经济学家报》乐观预计，随着疫情传播速度逐渐放慢及中国企业自2月10日起逐渐复产，中国经济活动有望在一个月内恢复。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃相信，中国经济一定能快速反弹。

受疫情影响，中国春节假期延长、复工时间推迟，海外大量制造业企业一度遭遇供应链中断、生产停摆、交付延迟等问题。中国稳步推进复工复产，将重新激活全球产业链，让全球制造业企业安心。同时，能源、矿产等大宗商品生产国，以及奢侈品、旅游、会展和零售等行业，都翘首以盼中国经济运行重回正轨。

近日，新加坡《联合早报》为中国大城市重现堵车而雀跃，纽约商品资产管理公司的投资经理波拉切克则因货船终于可在山东靠港欣喜……种种反应，都显示世界对中国商业活动复苏的热切期盼，更凸显中国在全球供应链、产业链和价值链中的重要地位。

事实反复证明，经济全球化时代，中国经济与世界经济已高度融合，中国经济面临的挑战就是世界经济面临的挑战。德国基尔世界经济研究所所长费尔贝迈尔大声疾呼，“我们应当以最大努力帮助中国遏制此次疫情”，因为疫情之下，帮助中国就是帮助自己，帮助中国就是帮助世界。

当务之急，国际社会应当团结协作共面挑战，无论是疫情防控还是恢复经济生产，都需要全球各国与中国加强合作，同舟共济。