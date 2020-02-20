务必高度重视对医务人员保护关心爱护

新华社电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就关心爱护参与疫情防控工作的医务人员专门作出重要指示，强调医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，从各个方面提供支持保障，使他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入战胜疫情斗争。

习近平强调，指挥调度、后勤保障要科学到位，对医务人员舒缓压力、生活保障、必要休整、精神鼓励务必及时加强落实，一定要保证在湖北（武汉）医疗队伍安全有序、统筹协调、有力有效、及时迅速开展工作。

新冠肺炎疫情发生以来，广大医务人员夜以继日、连续奋战，有医务人员不幸被病毒感染，有的甚至献出了生命，体现了医者仁心的崇高精神。习近平多次主持召开会议、发表重要讲话、作出重要指示，给全国特别是湖北和武汉奋战在疫情防控一线的医务人员送去党中央的关怀。他在北京调研指导疫情防控工作时亲切慰问广大医务人员，并就帮助他们解决实际困难和问题作出部署、提出要求。

根据党中央部署，全国29个省区市、新疆生产建设兵团和军队系统已派出3万余名医务人员驰援湖北（武汉）。

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中央赴湖北指导组：救治患者重症轻症并重

为深入贯彻落实习近平总书记一系列重要指示批示精神，中央赴湖北指导组连日来指导地方千方百计救治患者，提高收治率和治愈率，降低感染率和病亡率。

为加强危重症患者和轻症患者的救治工作，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组走访慰问一线医务工作者，听取医院专家团队的意见建议，要求有关部门加大保障力度。

孙春兰说，当前医疗救治过程中已探索出一些有效经验，要及时总结，形成适合医疗机构推广的规范流程，对重症患者要集中多学科医疗团队，全力以赴、努力降低危重症病人的病亡率。

目前，全国已有来自地方和部队的3万余名医务人员驰援湖北武汉，包括呼吸、感染、心脏和肾脏等多个学科专业。武汉的重症专业医务人员达1.1万名，接近全国重症医务人员资源10%。

孙春兰指出，湖北武汉疫情防控发生了一些积极变化，但形势仍然严峻。救治工作一定要关口前移，避免轻症发展成重症。方舱医院、隔离观察点的医疗救治工作也要进一步强化细化，中西医结合打好救治组合拳。

中央指导组指导督促湖北省、武汉市进一步加强发热病人核查筛查，从源头上切断传染源，阻断传播途径。目前，湖北省和武汉市正在进一步强化对发热病人的排查核查，围绕筛查、转运、收治、治疗四个环节无缝对接，优化畅通收治转诊通道，确保患者及时转运到相应医疗机构，实现应治尽治。武汉市定点医院已增加到45家、共有床位19161张；全面启用12家方舱医院，计划床位超过2万张。据新华社