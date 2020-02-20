人社部：引导用人单位适当延长招聘时间

昨日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍有序推动各类企业复工复产和稳岗就业工作情况。新京报记者 吴宁 摄

国务院联防联控机制昨日举行新闻发布会，国家发改委、人社部有关负责人就返工返岗、失业保障、高校毕业生就业等答记者问。人社部正会同有关方面完善就业支持举措。

将重点关注湖北高校毕业生就业问题

每年春季是高校毕业生求职季，眼下正是2020届高校毕业生求职的关键时间点。人社部就业促进司副司长宋鑫介绍，今年高校毕业生数量将创历史新高，达到874万。受疫情影响，毕业生求职面临不少困难和不便，一些尚未落实工作的毕业生更是焦虑重重。

他表示，人社部正会同有关方面完善就业支持举措。人社部组织一系列网络招聘活动，会同国内影响较大的人力资源服务机构，设立毕业生就业专区，增加行业化、特色化招聘，提供一大批有针对性的就业岗位。

此外，人社部还将引导用人单位适当延长招聘时间、推迟体检和签约录取。

此次湖北受疫情影响严重。宋鑫表示，将重点关注湖北高校毕业生就业问题，实施必要的就业促进举措，加大线上岗位投送力度，拓展毕业生择业渠道，增加就业机会。

已向11万户企业发放稳岗返还34亿元

企业正常的生产经营也受疫情波及。人社部失业保险司司长桂桢坦言，此次疫情对企业尤其中小微企业影响较大，部分企业生产经营困难，稳岗压力加大。近期人社部已会同财政部出台两项举措，使更多中小微企业享受到政策红利。

具体措施包括：中小微企业裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标（即5.5%）、30人以下的企业裁员率不超过20%，可以申领稳岗返还，即企业所缴上年度失业保险费的50%。

同时，允许湖北等重点地区根据实际情况，扩大受益企业范围；还可以根据失业保险基金结余情况，对医疗物资、公共事业运行、群众生活必需等物资供应保障企业，给予更大力度的支持，可按照6个月的失业保险金或者3个月应缴纳社会保险费的标准予以返还。

桂桢介绍，目前有261个地市已组织企业申报，已向11万户企业发放稳岗返还34亿元。人社部还将再公布一批地市的网上经办平台，指导各地加大工作力度，急事急办，特事特办，让企业尽快得到政策支持，渡过难关。

受疫情影响，部分劳动者失业风险加大。桂桢对此回应说，目前失业保险基金累计结余支撑能力较强，能够确保各项失业保险待遇按时足额发放，保障失业人员基本生活。

■ 追访

企业复工复产已取得积极进展

一些经济大省（市）规模以上的工业企业复工率超过50%；近几日口罩产能最高达110%

国家发改委运行局二级巡视员唐社民介绍，目前企业复工复产已取得积极进展。

从区域来看，广东、江苏、上海等一些经济大省（市）规模以上的工业企业复工率超过50%；从企业看，大型企业相对中小企业复工复产进度快，上游行业和资本技术密集型企业相对下游行业和劳动密集型企业进度更快；从行业看，涉及疫情防控相关物资的复工复产成效比较明显，比如口罩近几天产能一直在100%以上，2月17日的产能利用率达到110%。

另外，37家重点监测粮油加工企业已经复工36家，有色金属行业重点企业复工率达到80%，炼油行业复工率超过60%。

随着越来越多企业复工，不少员工回到工作岗位。企业该如何做好员工防护？

国家卫健委职业健康司司长吴宗之表示，企业要做好返岗员工的健康监测，对符合地方政府疫情防控要求的员工安排上岗。工作时要有专人测量体温，员工发现自身健康异常要及时向企业报告，企业发现异常要及时向当地疾控中心报告。

同时，企业要加强工作场所防控管理，加强人员进出登记和流动管理，对公共区域和多数人接触的物体表面定时消毒，尽可能避免和减少员工在不同工区间流动，有条件企业可错峰上班，加强对就餐管理，错峰就餐或分散到办公室、车间、休息室就餐。

此外，企业应设置隔离观察区，当员工出现发热或可疑症状时应到指定区域隔离，并能尽快就医。出现疑似或确诊病例时，要在专业人员指导下对相关场所消毒或采取封闭措施。

新京报记者 许雯