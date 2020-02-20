北京医疗队迎来首个“出院潮”

昨天，武汉协和医院西院区31名重症患者治愈出院，其中北京医疗队3个病区共出院16人。医生们向出院患者赠送口罩，叮嘱他们注意个人防护。 本报记者 和冠欣摄

2月19日下午，武汉协和医院西院区有31名新冠肺炎重症确诊患者康复出院，北京医疗队负责接诊的3个重症患者隔离病区共出院16人，占当日出院患者总人数的52%，这是北京医疗队迎来的首个患者出院高峰。截至目前，在来自全国11支医疗队的倾力支援下，武汉协和医院西院区作为重症患者定点收治医院，累计收治患者1055人，累计治愈出院145人。

“向北京医疗队致谢！”

下午3点，武汉协和医院西院区住院楼门前，喜庆的气氛扑面而来，感谢和祝福声不绝于耳。31名重症确诊患者同时康复出院，他们正与北京医疗队的医护人员高兴地合影留念。北京医疗队驰援武汉23天以来，这是一个历史性的时刻，精心的护理、舍身的抢救，一次次与死神交手，终于在这一天迎来了一份沉甸甸的捷报。

“我向北京医疗队和咱们武汉的医护人员致谢！”康复患者蔡阿姨特别激动，她向记者讲述着从入院时的恐惧到出院时的欣喜，说自己能康复离不开每一位医护人员的努力。

被病毒感染的蔡阿姨在2月5日被送到了武汉协和医院西院区，14天来，医护人员对她“有求必应”。说着说着，蔡阿姨眼里的泪水再也忍不住了，“他们是在用生命保护我的生命！因为有他们在，这场病才没有打垮我，而是让我看到了医护人员的伟大和祖国的强大。”

“今天出院的患者均为新冠肺炎重症患者，经过近两周的治疗护理，已经符合出院标准。”北京医疗队领队刘立飞介绍说，截至2月19日下午，北京医疗队三个病区共收治患者220人，占武汉协和医院西院区患者总量的21%，其中重症、危重症患者占89%；累计出院30人，占武汉协和医院西院区出院人数总量的21%；目前在院患者123人，其中重症、危重症患者占98%。

在武汉协和医院西院区住院楼内，北京医疗队负责第8层、10层及第12层的隔离病区接诊工作，在16位康复出院的重症确诊患者当中，来自第12层隔离病区的患者是最多的。

为何这一天迎来“出院潮”？北京世纪坛医院领队丁新民医生告诉记者，第12层隔离病区是北京医疗队最早接诊的一个病区，从这里康复出院的患者大多也是早期入院的患者。对于新冠肺炎这种新发疾病，北京医疗队迅速积累临床经验，积极摸索。患者根据病情轻重的不同，大多需要十几天至二十几天的恢复周期，北京医疗队支援武汉已经23天，19日这天正好达到了一个多位患者符合出院标准的时间点。

出院患者已多于入院患者

“我真的已经做了最坏的打算，甚至觉得康复是一个奇迹。”康复患者左先生从1月29日住院，病情发展快，能否挺过这关，当时的他并没有信心。让他树立起战胜病魔信心的，是北京医疗队医护人员的一句“别害怕，我们都是经历过非典的医护人员，你要相信我们，你一定能行！”

科学的诊疗手段和不断的鼓励，都是战胜病魔不可或缺的。在北京医疗队、黑龙江医疗队和广州医疗队等来自全国11支医疗队的倾力支援下，武汉协和医院西院区作为重症患者定点收治医院，按照“应收尽收，提高治愈率，降低病亡率”的原则，积极开展救治，截至目前，累计收治患者1055名，累计治愈出院145人，由重症转为轻症57人，目前床位使用率近100%，目前日病亡率已降到0.26%，从而基本达到有效救治危重症患者，降低病亡率的阶段性目标。

武汉协和医院西院区党委副书记汪宏波表示，北京武汉两地医护人员并肩战斗，已经结下了深厚的友谊，“等疫情结束的那一天，我们一定要一起开怀畅饮！”

汪宏波特别提到，在保障“应收尽收”的前提下，从两天前开始，武汉协和医院西院区还首次出现出院患者多于入院患者的情况。

出院后护理仍需注意

武汉协和医院西院区住院楼门前，停着一排负压救护车，后面还跟着一列出租车，这些车辆用于把康复的患者们送回家。胡师傅的出租车就在其中。他是武汉本地人，作为一名志愿者，已经在武汉协和医院西院区服务一周了。他告诉记者，近几天他的工作越来越忙，因为出院的患者越来越多，“能为抗击疫情出一份力，特别高兴。”

患者回家后怎么做好护理？丁新民说，从目前情况来看，北京医疗队所收治的患者病情都比较重，但康复后没有留下后遗症，这是可喜的，意味着这场疾病在后期不会给他们带来太多身体以及心理负担。患者回家之后还是要至少隔离14天，其间安心静养，防止疲劳，同时按照要求定期复查。“在患者住院期间，医护人员和他们结下了深厚的友谊，我们都互加了微信，在家隔离期间如果遇到问题，可以随时和医护人员沟通。”

记者视频联系到多位之前出院的康复患者，沈女士正在家做一些简单的运动，她说出院以后生活基本恢复了正常，每天会自己煲汤补身体，还同尚未出院的病友打电话，鼓励他们。“这些天得到了很多亲朋好友的祝福，我也想给北京医疗队的同志们打个电话，再次感谢！”（记者 景一鸣 王雅贤 和冠欣）