新冠肺炎疫情牵动人心，抗击疫情，守护百姓健康的药企不能停止运转。抗疫期间，扬子江药业集团在支持疫情防控的同时创新工作方式，保障研发项目的正常进行。

2月13日，扬子江药业集团药物研究院以远程会议的形式召开2020上半年研发工作规划及动员会，确定了近半年工作计划和应对疫情影响的工作措施，要求研发人员拼搏向前，保质保量完成任务。

疫情发生后，该院迅速成立了防控领导小组，提出要在做好疫情防控工作的同时，充分利用好内部办公网络和视频会议系统，保障关键岗位的工作正常开展，保证项目研发的质量和进度。

坚定目标，向难处发力，扬子江药业集团各研发平台砥砺向前。

江苏海慈生物作为扬子江药业集团唯一的原料药生产基地，其研发和生产项目的正常运行对于保障药品供应极为重要。疫情期间，按照公司统一部署，海慈研究所组织管理干部和技术骨干召开视频会议，启动紧急复工复产程序，并安排22名未离开泰州的研发人员立即回公司进行全封闭管理。

突如其来的疫情打乱了海瑞研究所HSQLBGL项目组的工作节奏，项目的研发工作还需开展部分收尾实验，申报资料需进行最终整理定稿，但各行各业按下“慢进”键，项目组的工作受到影响。

为确保项目按期申报，身处湖北荆门的项目负责人杨怡远程办公，指导申报资料完善工作，其他研究人员则按照规定提前复工。海瑞研究所实施“一人一实验室、一人一办公室、划区域人流通道”等防护措施，为研究人员的工作开展提供便利。在各方的共同努力下，项目组于2月12日提前完成了申报资料的递交。

创新的态度也体现在工作方式上。高度发达的信息技术消除了时空限制，远程办公成为特殊时期的应急举措。在得知需要延迟复工后，南京研究院即牵头对远程办公所需软件进行升级。

创新是药企的工作目标，也是工作态度。疫情当前，全民放慢了生活节奏，但药企的生产要紧锣密鼓地进行，远程办公也模糊了生活和工作的界限，但“扬子江人”没有抱怨，而是向着目标、一往无前，积极迎接万物复苏的春天的来临。（落楠）