中国的战略和战术手段都正确

新华社日内瓦2月18日电（记者 凌馨 刘曲）世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安18日表示，中国目前应对新冠肺炎疫情所采取的“战略和战术手段”都是正确的，期待所有国家都能采取基于事实的公共卫生措施。

中国武汉市17日开始为期3天的集中拉网式大排查，提出要摸清底数，不落一人一户，坚决遏制疫情扩散蔓延。在当天世卫组织有关新冠肺炎疫情的例行记者会上，瑞安称武汉采取的防控措施是很好的公共卫生（管理）办法。他说，中国政府在几周中努力遏制疫情蔓延，目前已看到新增病例数等出现回落。如今，他们又采取上门排查的主动监测手段。

瑞安表示，世卫组织正希望看到这样“渐进式的”公共卫生管理政策。作为疫情暴发的中心，武汉的首要目标是遏制病毒扩散，这为现在实施更多积极的监测措施争取到更多空间。

对于北京近日采取返京人员居家或集中观察14天的防控措施，瑞安强调，“中国正在成功地扑灭一场大火，同时不希望火苗又在别的地方燃起”，因此正在采取指导性措施保证对返城人员的观察和监测。

瑞安认为，目前中国采取的应对疫情的战略和战术手段都是正确的，世卫组织也看到越来越多国家采纳“指导得当、计划周密”的措施来检测病毒，并且控制、阻止和减缓病毒传播。他希望所有国家在未来几天乃至几周里，都能采取这种基于事实的公共卫生措施。

在当天的记者会上，世卫组织全球传染性危害管理司司长茜尔维·布里安德透露，根据世卫组织部分合作专家提供的数据模型显示，中国采取的控制人员流动的措施让中国境内的疫情传播速度延缓了两到三天，而让中国境外的疫情传播速度延缓了两到三个星期。