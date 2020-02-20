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中国必将取得“战疫”胜利

报道

2020年02月20日11:42 来源：北京日报

据新华社北京2月19日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，一些外国政要和联合国官员积极评价中国政府和人民为抗击新冠肺炎疫情所作的努力，表示坚定支持中方打赢这场疫情防控阻击战。

委内瑞拉副总统德尔茜·罗德里格斯同中国驻委大使李宝荣交换对新冠肺炎疫情看法时指出，委内瑞拉政府和人民声援并坚定支持中国政府和人民抗击新冠肺炎疫情的斗争，赞扬中方在疫情防控工作中展现的领导力、组织力和高效率，将继续全力以赴给予中方坚定支持。

哥伦比亚外交部长克劳迪娅·布卢姆在听取中国驻哥大使蓝虎介绍中国抗击新冠肺炎疫情最新进展后表示，她代表哥伦比亚总统杜克和政府向中国人民表示慰问和支持，哥方高度赞赏中方为抗击新冠肺炎疫情所作努力，相信中国政府和人民必将取得“战疫”的最终胜利。

菲律宾内阁秘书卡洛·诺格拉莱斯在新闻发布会上表示，菲方“抱着最好的期待，对于中国战胜新冠肺炎疫情充满信心”。中国在国际体系中地位重要，对全球经济增长推动作用不可或缺，国际社会应该给予中国帮助和支持，中国最终击败疫情将令世界经济受益。

新西兰克赖斯特彻奇市市长利安娜·达尔齐尔表示，她近日致信武汉市政府，对在新冠肺炎疫情中逝去的生命表示哀悼，克赖斯特彻奇将与姊妹城市武汉团结一致，希望疫情迅速得到遏制。她呼吁国际社会同虚假信息和谣言做斗争，“这是一个需要善良与理解的时刻”。

联合国秘书长南南合作特使、联合国南南合作办公室主任豪尔赫·切迪克接受新华社记者采访时表示，坚信中国将很快克服这场危机，并变得更加强大。“我们对中国应对疫情所作的努力感到欣慰。中国为世界其他地区树立了榜样。这再次证明中国在许多领域正展现出强大能力。”他呼吁各国与中国加强合作，“用真正科学的方法应对疫情，不受偏见左右或作出过度反应”。

(责编：李轶群、许晓华)


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