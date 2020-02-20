多地“零新增”，疫情向好防控也不能松劲

值此疫情防控总攻期，越是转机在望，越需再接再厉，沉住气、铆足劲，克制松懈情绪、避免掉以轻心，全力打赢这场阻击战。

疫情防控向好的势头愈发明显。2月18日0—24时，全国报告新增确诊病例1749例，其中，除湖北以外地区新增确诊病例56例，连续第15日呈下降态势。此外，媒体统计发现，西藏、湖北神农架林区新冠肺炎病例已清零，青海、甘肃、海南、宁夏、吉林等5省区至少两天或以上确诊病例零新增，浙江、江苏、福建等11省市区确诊病例零死亡。

湖北以外地区新增确诊病例连续半个月下降，多地实现零新增，全国新增治愈出院病例连续7天超千人……多项积极数据，表明当前的疫情防控已取得阶段性进展，也直观反映出现有的防控举措，正在逐步显现成效。这种持续向好的局面，对于坚定总攻期的防控方向和防控信心尤为重要，更是为最终彻底打赢防控攻坚战打下基础。

不过，越是转机在望，越需要再接再厉，沉住气、铆足劲，克制松懈情绪、避免掉以轻心。

应该看到，不同于一般的工作，疫情防控具有相当的不确定性，短期内的“平稳”，并不等于完全的稳固。一方面，疫情的观察期、潜伏期长达14天甚至更久，这决定了现阶段的零增长，并不能排除后续会有新的病例出现。如截至2月18日24时，尚在医学观察的密切接触者仍达135881人。事实上，已有个别地区的新增确诊病例在连续多日的零增长后，再次“破零”。

另一方面，从疫情防控的专业角度来看，现阶段也还难判定为拐点已经到来。如根据钟南山院士团队发表的模型测算，2月中下旬全国病例数将达到峰值，在4月左右疫情才有望真正平稳。且峰值不等于“拐点”，不排除疫情随着务工人员返程再次出现新的高峰。由此可见，固然可以说目前防控出现了持续向好的趋势，但防控还远未到可以松劲之时。

尤其是在当前的总攻阶段，防控工作还得兼顾对复工复产的平衡。这里面其实存在双重压力。一是，复工复产过程中，不管是交通领域还是具体的社区、企业，由于人口流动和聚集增加，对防控工作的精准性、有效性提出了新的要求，要警惕和防范各个环节可能引发新的交叉感染；二是，现阶段社会防控精力，必然要分流一部分用于支持和配合好复工复产，这需要各地、各部门强化协调、分工。如在保障防控要求不放松的同时，还得在防控物资等方面给予开复工企业必要的帮助。

更关键的一点在于，湖北以外地区的防控工作成效初见的同时，我们不能忽视，作为主战场的武汉及整个湖北，当前的防控压力仍处于高位。如截至2月18日，武汉市累计确诊人数的增长率虽然实现了三连降，但是确诊总数的增长率仍维持在3.74%。且钟南山院士最新表态显示，武汉尚未停止人传人。另外，目前湖北省重症患者已突破10000例，“提高治愈率、降低死亡率”的压力依然不可小觑。

“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜”。很显然，如果武汉和湖北的防控形势未迎来根本性拐点，全国其他地方的转机，并不能等同于整场战“疫”的大局已定。就这点而言，疫情防控处于最吃劲关头的基本面并没有改变，在向好的基础上继续趁热打铁、打好总攻战，才是科学、理性防控之道。

概言之，最有希望的时刻，也是最需要克服麻痹、倦怠的时刻。势头向好、拐点在望，但当此之时，从政府到企业、个人的防控之弦，都还需要继续紧绷，真正以十二分精神“抗疫到底”。