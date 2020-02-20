武昌医院院长刘智明去世：一季樱花祭医魂

刘智明、梁武东、柳帆……当疫情散去，他们的名字仍会隽永。

据新京报报道，2月18日10时54分，武昌医院院长刘智明感染新冠肺炎抢救无效离世，享年51岁，是自疫情暴发以来武汉首位因感染去世的在职院长。

雨水已过，春色在望。毕业于武汉大学、“爱草爱花爱生活”的刘智明院长，没能再见到樱花盛开。他51岁的生命时光，永远定格在这样一个草木萌动的日子里。

斯人已逝，长歌当哭。疫情形势下，这位儒雅温和、以身殉职的刘院长，告别得太过匆忙。网上满是惋惜与悼念：“很难过，通过这样一种方式知道您”，而其亲人望着灵车向其泪别的画面，更让无数人心碎。

每个生命个体，都有自己的性格、遭际和故事。刘智明院长也是。“拼了命做事”“心地善良，单纯，对病人很富有同情心”“医术高明，态度好”……在妻子、老师、同事、朋友、患者的讲述里，他的形象丰满。受过良好教育、为人谦和、工作尽职尽责，他几乎满足了世俗标准对医生仁心良术的所有想象，而其以身殉职，又为“仁”字做了最后的注解。

为众人抱薪者，终会被铭记。武汉市卫健委的讣告中“他不顾个人安危，始终奋战在抗疫一线”，世卫组织总干事说的“他的去世是巨大的损失”，都是无形的授勋。这些赞许是他应得的，他配得上如是褒扬。

1月20日，武昌医院就被列为定点医院，开始接收第一批499名新冠肺炎病人，接收转运病人、改造医院、医疗资源短缺，压力可想而知。在生命最后的日子里，即便作为重症患者、身处ICU病房，刘院长也“丢不下”工作。这既是身处抗疫最前线的刚性需要，也彰显着医务人员的责任担当。

梁武东、柳帆……截至目前，在抗疫工作中，武汉至少已有8位医护人员因公殉职，在他们身后更有高达1700多名被感染的医护人员。

草活一秋，留青满地；人活一世，但求留名。该如何实现人生价值？不同人有不同的答案。在此次战“疫”里，无数一线医护人员用专业的技术水准、敬业的职业精神，甚至是生命代价，给出了厚重、让人动容的回答。以身殉职的生命短暂如斯，但其坚守岗位、救人性命的职业担当，注定会让他们生命的价值扩容。

修我矛戟，与子同行。如今，无论是民间，还是官方，“不提倡英雄主义，首要是要保障医护人员休息和健康”已成共识。但这无碍于我们对这些殉职医护人员的缅怀与敬重——他们身上，确有英雄的担当。

刘智明没等到今年的樱花盛开，但人们会在心中栽花祭医魂。刘智明、梁武东、柳帆……当疫情散去，当武汉樱花烂漫盛开时，他们的名字仍会隽永。

□其松（媒体人）