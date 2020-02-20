疫情当前，党员先上。扬子江药业集团党委响应号召，拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，党员在抗疫情、抓复工、保供给的行动中发挥先锋模范作用，把初心落实在战“疫”一线。

急疫情防控之所急，在扬子江药业集团党委的号召下，企业员工捐款捐物，购买医院急需的口罩、防护服、护目镜、消毒液等防护用品，在短短几天内将价值3500余万元的物资和爱心款送往包括湖北在内的抗“疫”一线。

保障临床急需药物的供应是药企的责任。扬子江药业集团口服液2号车间生产的抗病毒药品供不应求，为保障供应，该车间提前复工，但面临假期上岗人手不足的问题。对此，扬子江药业集团以党员优先、层层把控的原则，紧急抽调同剂型车间的本地员工，快速完成岗前培训并投入生产。

春节期间，扬子江药业集团江苏制药股份公司为保障带量采购药品及抗病毒药品的供应，党员带头冲锋在前，员工坚守生产线。

他们有的人冲在一线。叶梅，股份公司化验室理化一组组长，也是一位两岁孩子的母亲。1月29日，公司紧急入库1批乙醇，迫切需要人员进行检测。接到通知后，叶梅火速赶到现场。她克服恐惧，爬上两三米高的槽车，顺利完成取样和检测任务。“身为组长和党员，在关键时刻就应该冲在前头。”她说。

有人的战场则在后方。为保护员工身体健康、保障有序生产，春节复工期间，生产车间员工进行全封闭式管理，孙浩作为一名有着20多年党龄的老员工，和后勤保障部的其他同事并肩作战，为几百位生产前线的员工做好餐饮保障。特殊时期，他们更加注重伙食的营养搭配和食品安全，“要暖心，就要先暖胃”是他常挂在嘴边的话。

做好本职工作，做好特殊时期的防护工作，在每一个工作环节，党员都挺身在前。扬子江药业集团紧急对进出公司的人、物流进行管控时，泰州的员工主动放弃休息加入值守中，李忠泉等党员连续数日奋战在一线，将风险拦在公司外；封闭式管理下，防护工作尤为重要，公司党员干部每天到员工宿舍查看清洁消毒情况，为他们测量体温，帮助解决生活上遇到的问题……在扬子江药业集团，“我是党员，我先上”不仅是口号，更是扎实的行动！（落楠）