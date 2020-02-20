新冠肺炎第六版诊疗方案发布

2月19日，国家卫生健康委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》。第六版在诊断标准中，取消了湖北省和湖北省以外其他省份的区别，统一分为“疑似病例”和“确诊病例”两类。

第六版中，增加了“在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能”，将“肺部影像学显示24小时～48小时内病灶明显进展>50%者”按重症管理。临床表现方面，明确重症患者严重者除了“快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍”外，还可出现“多器官功能衰竭”。实验室检查，强调“为提高核酸检测阳性率，建议尽可能留取痰液，实施气管插管患者采集下呼吸道分泌物，标本采集后尽快送检”。

鉴别诊断方面，第六版按照新冠病毒感染轻症和新冠病毒肺炎提出相关疾病的鉴别诊断。如新冠病毒感染轻症表现需与其他病毒引起的上呼吸道感染相鉴别；新冠病毒肺炎主要与流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等其他已知病毒性肺炎及肺炎支原体感染鉴别。强调对疑似病例要尽可能采取包括快速抗原检测和多重PCR核酸检测等方法，对常见呼吸道病原体进行检测。

治疗方面，根据病情确定治疗场所，第六版提出“应在具备有效隔离条件和防护条件的定点医院隔离治疗，确诊病例可多人收治在同一病室。”在试用药物中，增加磷酸氯喹和阿比多尔两种药物，增加康复者血浆治疗。第六版还增加了出院后注意事项。（首席记者姚常房）