慈铭体检第一批抗“疫”先锋医疗队赴鄂驰援

出征仪式大合影

2月13日慈铭集团紧急号令，召集支援湖北医护团队，经过严格筛选与权衡，慈铭体检将有40人分批次前往湖北增援，第一批援鄂抗疫医疗队25人（北京24人，青岛1人）于2月19日正式出征。

全员上下纷纷发出“请战书”志愿前往一线

2月18日下午，慈铭集团党委书记、董事长胡波通过远程会议方式，与武汉战疫前线党支部成员，以及党员和积极分子分别召开视频会议，对积极报名、参加新冠病毒疫情抗疫行动的慈铭人点赞。胡波书记和韩博士特别为每位前往一线的白衣战士提供了特殊的健康保障，欢迎战士们凯旋归来到慈铭博鳌医院疗养康复。

慈铭体检党委书记胡波和总裁韩小红分别通过视频向医疗队表示慰问

慈铭集团联席总裁兼北京公司总经理韩圣群发言

2月19日早上06:30，慈铭援鄂抗疫医疗队已经在慈铭大厦集结完毕，举行了简短而庄严的出征仪式，慈铭集团联席总裁北京公司总经理韩圣群宣读出征决议，并嘱咐慈铭战士们首先要保护好自己，服从命令听指挥。慈铭集团党委副书记、副总裁杨丰伟、慈铭集团副总裁、医疗管理中心总经理张竞文、慈铭集团北京公司常务副总经理张硕、慈铭集团北京公司医疗采购信息部总经理杨敏、总经理办公室主任陈金珠等领导悉数到场为出征战士们壮行！

此次慈铭援鄂抗疫医疗队的 25名队员（其中一名从青岛出发）中有2名中共党员、2名中共预备党员、3名入党积极分子。在即将出发前，还有9名群众积极向党组织递交了《入党申请书》。经集团党委同意，慈铭集团党委武汉战役前线临时党支部今天正式成立。

援鄂抗疫医疗队队长张翠翠在出征仪式上发表感言并带领全队人员在公司领导的见证下庄严宣誓：凝聚力量，团结一心，众志成城，守护健康，打赢疫情防控阻击战！

此外，医疗队员在前线抗击疫情，公司在后方给予绝对的物资保障支持，为每一位出征战士准备了必需的生活物资，助他们轻装上阵。顺利送走了第一批队员，在这场艰苦的战役中，还将有更多的慈铭战士奔赴前线。

抗击疫情，不分公私，在没有硝烟的战场上，非公医疗机构也从未缺席，早在2月15日，慈铭博鳌国际医院也积极响应国家号召，与博鳌乐城医疗旅游先行区中的八家医院筹建了一支18人的紧急医疗队驰援湖北。