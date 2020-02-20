农资好买吗 人手缺吗 产销顺畅吗——新春三问探农情

又到春耕备耕时节，面对新冠肺炎疫情造成的影响，今年农事有什么新情况、新问题呢？记者在农业大省四川进行了探访。

问题一：农资好买到吗？

四川青神县高台镇是远近有名的椪柑种植基地。高台镇麻柳村村民冷志安一大早就戴上口罩，到镇上购买今年防治果树病虫害所需的农资。

“农资好买，啥都有。从春天开始就要把椪柑树管好，一年才能有个好收成。”冷志安说。

在高台镇李智农资服务部外面，一名党员志愿者引导排队的农民保持1.5米以上距离，避免人员聚集。目前，高台镇30余家农资商家已全部恢复营业，农资产品供应充足。

为了让疫情防控与春耕生产“两不误”，青神县各村和一些重要路口设置了疫情防控卡点，但给购买农资的农民留出了“绿色通道”。记者从青神县农业农村局了解到，全县已储备水稻种子80吨、玉米种子60吨、肥料10000吨、农膜40吨、农药25吨，能满足当地春耕生产需求。

同时，四川各地一些农资公司还开展了“远程代购”服务。洪雅县天开农业服务有限公司负责人成国枢说：“周围村民需要农资，只需要打个电话，我们就可以送货上门，这样就在疫情防控期间减少了人员流动。”

记者从四川省农业农村厅了解到，预计今年大春四川粮食播栽面积7791.3万亩，同比增加27.4万亩。截至目前，全省水稻和玉米种子已储备九成。

问题二：人手有保障吗？

在位于眉山市彭山区公义镇的四川果怡农业科技有限公司生产基地里，20余名工人戴着口罩，正在200余亩的葡萄大棚里为葡萄枝抹芽。春天正是葡萄枝条发新芽的时候，抹芽就是将不需要的芽掐掉，以减少不必要的养分消耗。这项工作只能抓住农时，靠人工操作。

果怡农业公司负责人张坤说，在公司务工的都是附近村民，并且确保最近没有外出史和外来人员接触史。公司为务工村民每天发放口罩，在工作时，村民之间要保持3米以上的距离，不能扎堆。

目前养猪大省四川正在努力恢复生猪产能，建猪场同样离不开人手。旺山坡生猪养殖场占地1000亩，是眉山市在建的智能化水平最高的楼房式规模化养猪场。记者看到，目前，保育舍、育肥舍地基浇筑已完成，猪场钢材准备充足。施工方已储备口罩1万个，施工人员正在陆续返回工地。

“从节后四川就业形势的抽样调查情况来看，复工率、返岗率和农民工外出务工比例都在不断提升，线上求职人数较去年同期有大幅增加，人力资源市场正逐渐回暖。”四川省就业局局长黄晓东说。

问题三：农产品产销顺畅吗？

四川丹棱县有一种名为“春见”的晚熟柑橘，顾名思义，这种柑橘虽然上一年秋天就挂果了，但是一直要到第二年春天才成熟。2月份正是这种柑橘大量上市的时候。

可面对疫情，传统的市场销售渠道受限，农产品怎么卖出去呢？丹棱县生态源果业专业合作社负责人陈波把视频、图片传上电商平台，不少外地客商在线上与陈波联系，很快就下了订单。

“我们在传统销售渠道有很多老关系，现在转到电商渠道也很顺畅，凭着多年的信任，很多外地老板看了视频后，直接就下了单。”陈波说。

丹棱县还设置临时柑橘“应急中转站”，实现运输“零接触”。外地货车进入丹棱被集中安置在城郊的中转站，对车辆消毒，对人员测量体温，登记对接的丹棱企业名字。此时，其对接的丹棱企业将打包装箱的柑橘通过本地车辆运送至中转站，由本地工人统一装车，外地车辆和人员不用进城，即可将水果拉走。

“我们还建立了水果企业微信群，在群里协调企业有序、错时交货，让农产品卖得更顺畅。”丹棱县农业农村局副局长文荣忠说。（记者陈健）