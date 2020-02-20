图为顶新集团捐赠的一箱箱后勤物资被送至抗疫一线。

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新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。为打赢这场疫情防控阻击战，社会各界纷纷尽己所能，出资出力，同心战“疫”，台企顶新国际集团就是其中一员。包括康师傅、德克士、全家便利店、味全、金色大地寰选、甄会选、顶新公益基金会等在内的集团各公司，早于1月23日开始千里驰援全国多地，奔走在物资输送和补给的前线，为防疫贡献一己之力。

“让他们吃上一碗热乎面”

湖北武汉，是康师傅华中区区域中心。早在1996年，康师傅就在这里建立了生产基地，员工自称“康家人”。疫情发生后，他们心系武汉医护人员，集结了一支先锋队伍，放弃春节休息，通过各种渠道了解医护人员的需求，千方百计组织调配货源，协调运输车队，联系相关机构开具通行证明，在专业安全防护下，第一时间将捐赠物资及时送到医护人员手中。

1月24日，康师傅首批捐助物资送达武汉市第九医院。1月27日，4250箱方便面以及4240箱各类饮品等物资又及时送至武汉市金银潭医院、武昌医院、汉口医院、中部战区总医院等14家定点医院，为一线医护人员提供了充足的后勤保障。

“一方有难，八方支援！说不怕是假的，但我想得更多的是，要让医护人员在奋战一天后吃上一碗热乎乎的面。当医务人员热泪盈眶地致谢时，我很感动，也体会到他们的不易。有困难，咱一起扛。”一名“康家人”说。

从湖北武汉到全国26个省份的200多个城市，康师傅物资捐赠还在持续进行中。截至2月16日，康师傅已向各地医疗单位、公益组织等防疫机构进行共420余次支援，捐赠方便面、水、糕饼等物资近14万箱，价值超过500万元。其中湖北省捐赠超过2.3万箱物资，为一线医护人员提供了充足的后勤保障。

送出近10万份免费餐食

疫情当前，德克士遍布全国的餐厅从1月29日起，通过自平台和第三方平台为全国各地的医护团队及坚守在岗的抗疫人士提供暖心公益送餐服务。江苏、河南、陕西、山西、山东、四川、甘肃、云南、湖南、辽宁等地德克士及康师傅私房牛肉面餐厅陆续响应，累计已送出总价值286万元、共计9.8万份以上的免费餐食。

德克士和全家便利店两家公司还积极贡献自己的力量，向中国红十字会捐赠200万元，用于采购湖北地区医护团队所需相关医疗器械和物资。

工厂总部位于杭州的味全公司，向杭州红十字会、疾控中心、街道等防疫单位提供前线后勤保障，并动员全国力量，为前线防疫、医疗、疾控、警察等第一线人员，提供味全冷藏牛奶、酸奶、咖啡等物资，累积捐赠超过300万元的物资。

金色大地寰选携手甄会选，精选一批便利即食的方便面、饮用水、饼干等食品送往医务抗疫一线。金色大地联合恩吉利（北京）贸易有限公司捐赠总价值约115万元、23万瓶加拿大爱士威尔天然冰河水支援湖北和上海防疫机构。2月13日，首批1920箱物资已经顺利送达上海疾控等15家医疗机构。

“早争一分钟把物资送到”

防控生产两不误，有序复工保民生。1月28日，康师傅旗下最大的方便面生产工厂——天津顶益工厂，在天津市各级政府的大力支持下开始逐步复工，日产量不低于400万包。目前工厂存量大概有几千万包方便面，足够满足一座人口上千万的超大城市每个人两三包的需求量。随着员工依次返岗，工厂产能还会逐步扩大，其他全国各区域的康师傅工厂也陆续恢复生产，为市场和抗疫前线源源不断送去后勤物资支援。“能早一分钟把这些物资送到需要的人们手里，作为康师傅的一员，我们发自内心地感到骄傲。”

恢复产量的同时，康师傅将保障员工的健康安全和食品安全放在首位。各地工厂遵照政府疫情防控要求，严格实施“门禁准入管理”。每一位员工由入厂到进入生产车间，需经过盘点检查、体温检测、消毒、佩戴口罩、穿隔离服等严密防护工序。