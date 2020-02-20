保卫武汉的决心更坚定（一线抗疫群英谱）

华雨辰在测量司乘人员体温

第一次与华雨辰取得联系时，她说：“明天一大早要爬起去搬菜。”

当记者再联系华雨辰时，她又在武汉北湖收费站担任志愿者，协助交警等做好往来车辆人员的体温测量工作。

1月23日，武汉“封城”当天，一则志愿者招募的消息出现在华雨辰的微信，志愿服务的内容之一是接送医护人员上下班。华雨辰一想自己可以做这件事，于是就报名了。

华雨辰是武汉市青山区钢花小学的音乐教师，是一位“90后”。疫情暴发后，她义无反顾地做起了防疫志愿者，为武汉疫情防控做着自己的努力。

一开始缺少防护、消毒物品，华雨辰出门把自己包裹得很严实，每送完一次，就开车窗通风至少半个小时，用盐水抹一抹座椅。后来，华雨辰去超市抢到一瓶84消毒液，这才能够每次送完之后进行完整的消毒。

记者问，这么危险，不怕吗？华雨辰也很诚实：“说实话，我其实挺怕的。”但她更坚定地说：“但是我更怕在这个时候我什么都没做。”

凭着这股信念，华雨辰又加入协助交管人员测量往来车辆人员体温的志愿服务。她一天在武汉市内二七桥，一天在北湖收费站，每一次上岗都在5个小时以上。此外，她还要去青山区方舱医院担任播音员；时不时，还要帮着去搬运物资。

1月26日，华雨辰最开始上岗测体温的时候，正是最危险的时候。那时候，桥面上很多都是赶赴医院的人，不少是新冠肺炎患者，测一次体温就有被传染的风险。

但华雨辰并没有后退，她的志愿者伙伴们也没有后退。“越是在艰难的时候，大家保卫武汉的决心就更坚定。”华雨辰说。

华雨辰开始做志愿者的时候，没有告诉父母。但天天早出晚归，再加上媒体报道，华雨辰的父母也知道了女儿在做什么。“他们没有反对。”华雨辰告诉记者，“每天不管多晚，他们都要等我回家。回家之后给我消毒，然后热饭。即使已经吃过饭，也要强迫我吃，希望我增加抵抗力。”

华雨辰在北湖收费站志愿服务，看到汶川来的车辆上挂着“汶川感恩您 武汉要雄起”的条幅，她问司机为什么这么写？

“司机告诉我，汶川地震时，很多灾区的人都是来到武汉接受救助。汶川重建时，很多孩子就在武汉安置上学。”几句朴实的话，华雨辰十分感动。特殊时期不能握手、拥抱，华雨辰就和值班警察、志愿者自发站成一排，对着车队鞠了个躬。那一瞬间，爱涌满每个人心头。