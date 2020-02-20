火神山医院医务人员与患者碰肘加油。

汪学潮摄

武汉的清晨，路灯闪烁。

每天早上6时许，轮班的医护人员，草草吃了点早餐，匆匆戴好口罩，一路小跑登上开往火神山医院的公交车。

“你们都这么累了，怎么还这么精神饱满？”记者跟他们同车去火神山医院采访，便与他们聊了起来。

“军队的医生、护士，首先是战士！”幽默诙谐的火神山医院感染七科一病区副主任谢华说：“我们是革命一块砖，我们的队伍向太阳！”

这支队伍里，有“60后”也有“00后”；有刚入伍一年多的战士，也有即将退休退役的老兵。2月2日上午，他们飞抵武汉天河机场便赶往火神山医院，接收完善新建病房，为2月4日医院首批收治新冠肺炎确诊患者奠定了基础。

谢华说，为了尽快安全地接收火神山医院的首批确诊患者，从2月2日下午开始，“60后”的马壮主任和护士陈红，带领感染七科的医护人员夜以继日地收拾病房，调试设备设施，准备药品和医疗耗材等，一直奋战到2月4日凌晨，接着马壮又带领担负收治首批患者的医护人员进行了实地模拟演练。

4日上午9时30分许，已有3天3夜没怎么休息的马壮，依旧精神抖擞地带领这支队伍准备收治。10辆运送新冠肺炎确诊患者的救护车，驶到感染七科病房外的转诊交接区域刚刚停稳，陈红第一个跑上前去，与同事们熟练地接过担架，将患者轻轻转移到担架车上，精准地将患者送入了病房。

“您好！我是您的主治大夫，我姓谢，您叫我谢大夫就可以了。在这里，我们一起努力，争取早日康复！”有着27年临床经验又颇具亲和力的谢华，看见用轮式平车推进来一名重症女患者，一番温馨的开场白让患者杨女士放松了许多。她们不仅添加了微信，还比了一个“胜利”的手势。

经过谢华几天的身心并治，杨女士的体温降下来了，血氧饱和度也升高了很多，谢华与她的交流也密切了许多，不仅适时问她生命体征变化，还关心她的生活需求。

在她住院的第三天清晨，谢华鼓励她只要有信心，一定能很快好起来。杨女士在微信回复：“到了火神山，心里就有谱了！”目前，杨女士的病情已趋于平稳，已从重症转为轻症。

2月9日7时许，知音湖畔下起了小雨，但小雨并没有阻挡这支队伍救护患者的脚步。值小夜班的文职人员护士贾兰和杨静静，接到自己被抽到重症医学二科的通知，稍作休息便早早赶到ICU病房，检查监测吸氧吸痰设备的性能，配备抢救药品、器械、耗材等备物。

她们哪里来的精神头儿？贾兰说：“我们文职人员也是战斗员！”2月10日下午，习近平主席视频连线火神山医院时，杨静静代表一线护理人员参加了现场连线，聆听主席讲话之后倍受鼓舞。她说：“我们的队伍不管放到哪里都会向太阳！都会斗志昂扬打好武汉保卫战！”

2月13日，火神山医院传来捷报。首批7名新冠肺炎确诊患者治愈出院。参与送别的感染七科二病区主任王瑛十分激动，在送别的时刻，她和出院患者一一隔空拥抱。当天下午，感染七科在火神山医院实现了首轮床位周转。

这支队伍，就这样日复一日地向着太阳出发，奔向“火神山”的抗“疫”战场。