留法学子： “只希望能多尽些力”

武汉大学法国校友会在物资运输现场。

“心紧紧连在一起”

马凯亮是巴黎地区公派学者学生联谊会的会长、巴黎萨克雷大学的博士生。在新冠肺炎疫情发生后，马凯亮看到了华中科技大学和武汉大学法国校友会的募捐通知，通过确认后，巴黎地区学者学生联谊会以协办单位的名义通过公众号和微信群发布了捐款消息。“消息发出当天就有一个公派留学生给我截图。他说：‘捐了100欧元，钱虽然不多，但是我的心意。’那一刻，我很感动。虽然是出门在外的留学生，分散在各地，但我们的心是紧紧连在一起的。”马凯亮说，“如今，向我所在的微信群发布募捐信息成了我的固定工作。”

马凯亮告诉笔者，他们正在着手策划将在今年夏天举办的第二届留法艺术作品展，希望通过艺术的形式让大家反思人与自然的关系。

“和时间赛跑”

巴黎一大地理学博士生郄昱是武汉大学法国校友会志愿者中的一员。联系上她时，她正准备出发去仓库。“这批物资会直接送到湖北25家医院。”

郄昱在新冠肺炎疫情爆发后加入到志愿者团队当中。“希望能快一点知道物资到哪里了，何时能送到医生手上。”

“因疫情发展，口罩等防护物资供应不足，常会碰到被取消订单之类的事，我们的采购组不知道因为这事被气哭多少次。”郄昱说，她的主要职责是跟踪登记物流信息，“帮助医疗组确认货源后，把确定的采购单收好，和财务确认付款时间收集单据、确认发货时间和货物位置、督促理货、根据到货情况准备清关文件。”半个月过去，郄昱已能将这些从未接触过的流程倒背如流。

最近，郄昱基本没有周末和休息的概念，“大家的心情都相同，只希望自己能再多尽些力”。

“尽150分去做事，也许效果能达到100分。而这次，大家都投注了200分的精力和热情。”正在追踪最新物流信息的郄昱说。

为了抗击疫情，大家都在和时间赛跑。武汉大学法国校友会会长谌利在朋友圈写道：“大年夜在紧张的联络中就过去了，正月十五完全顾不上买汤圆，核对完采购单就到了后半夜。情人节时，志愿者小队连续作战6小时清货打包。只希望下一个节日，海内外华人一起举杯，欢庆胜利。”