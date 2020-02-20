连日来，一些国家政要、前政要、国际组织负责人继续通过各种方式高度评价中方抗击新冠肺炎疫情工作取得的积极成效，相信中国一定能取得疫情防控的最终胜利，并实现经济社会更大发展。

“中国目前应对疫情的战略和战术都是正确的”

世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安日前在世卫组织例行记者会上表示，“中国目前应对疫情的战略和战术都是正确的，期待所有国家都能采取基于事实的公共卫生措施。”

“中国政府在疫情发生后果断采取行动，有效控制疫情并及时分享信息，展现负责任大国担当。”世界卫生组织驻几内亚代表兼联合国系统驻几机构协调人吉泽博说，中国采取的很多举措远超《国际卫生条例》要求。

世界海关组织副秘书长里卡多·特维诺表示，中国政府公开、透明、负责任地向国际社会通报信息、分享数据，令人印象深刻，世界海关组织高度赞赏中方采取的切实措施，对中方赢得疫情防控阻击战充满信心。“我们将推动各国海关加强合作，为抗击疫情和保障国际贸易提供便利。”

东盟秘书长林玉辉表示，面对疫情，中国政府采取一系列强有力措施，东盟对此表示高度赞赏。东盟与中国每天就疫情最新情况进行沟通，双方的信息交流是及时的、充分的。当前疫情绝非一国之事，各方必须共同努力加以应对。2003年，东盟与中国联手开展加强防治非典的合作，积累了很好的经验。面对此次新冠肺炎疫情，东盟愿与中国加强政策和专业层面的沟通协调，同舟共济，共克时艰。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜表示，新冠肺炎疫情是全人类的共同挑战，面对疫情，中国万众一心，采取了有力措施。“我们相信，中国一定能够赢得抗击疫情的胜利。”

“正是中国的作为和担当给了我们这样的信心”

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，面对疫情，没有国家可以置身事外，国际合作是关键。中国已经与各国和国际组织就疫情防控开展广泛合作。

欧洲议会交通旅游委员会第一副主席乌伊海伊·伊什特万说：“抗击疫情，团结合作尤为重要。我们愿尽最大努力为中国人民提供支持，与中国人民共克时艰。寒冬过后会迎来灿烂春花，相信疫情结束后，中国经济将继续保持快速发展。”

“我对中国为遏制疫情传播付出的巨大努力表示赞赏，对中国作出的巨大贡献表示由衷钦佩。”非洲疾控中心主任约翰·肯格松表示，中国政府开放、透明的坦诚做法对世界其他国家，特别是非洲国家采取预防措施是极其有益的。非洲疾控中心将遵循世界卫生组织建议，不主张进行贸易和旅行限制，不对跨界流动设置障碍。埃塞俄比亚航空公司在新冠肺炎疫情发生后继续其往返中国的航班，这是正确的做法，“正是中国的作为和担当给了我们这样的信心”。

葡萄牙议会监督委员会主席乔治·拉康表示，我高度赞赏中国政府为抗击疫情所作努力，特别是同有关国际组织密切合作、积极防控疫情的行动。祝愿中国早日战胜疫情。我们应加强团结，反对歧视行为和任何可能出现的单边主义言行。

德国前总统武尔夫呼吁大家保持沉着冷静。他表示将坚定地和中国人民站在一起，“全世界都应密切合作来抗击疫情，治疗病患，研发疫苗，遏制疫情蔓延。”

巴基斯坦总理伊姆兰·汗在社交媒体上表示，巴基斯坦永远支持中国。“当我们遭受各种考验和磨难时，中国始终与我们站在一起。我们将向中国提供一切物质和道义上的支持。”

“相信中国经济必将继续向前发展”

“中国是全球产业链的重要一环，中国经济与世界经济发展紧密相连。”欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪拍摄了为中国加油的视频，表示面对突如其来的疫情，中国采取了非凡的应对措施，全国上下万众一心应对疫情。“相信疫情一定能够早日被战胜，难关一定会过去，中国的未来会更美好。”

蒙古国总统巴特图勒嘎表示，蒙中两国山水相连，命运与共。蒙方为中方抗击疫情提供了捐助，虽然数额不大，但代表了蒙古国人民发自内心的支持。蒙方愿同中方共同应对挑战，抗击疫情。相信在习近平主席的领导下，中国人民一定能够很快战胜疫情。

南非总统拉马福萨高度赞赏中国政府和人民高效抗击疫情的不懈努力，感谢中方对南非在华留学生和公民的关心照顾，坚定支持中国打赢疫情防控阻击战。

尼日利亚全体进步大会全国主席奥希奥姆霍尔表示，坚信中国政府完全有能力控制并战胜疫情。衷心祝愿中国政府和人民早日取得抗击疫情胜利，恢复正常生活。

墨西哥众议院墨中友好小组主席阿尔贝托·比利亚表示，抗击疫情需要所有人团结一心。墨西哥坚定支持中国抗击疫情，中国一定会成功遏制疫情，相信中国经济必将继续向前发展。墨中友好小组副主席弗瑞娜·阿祖阿拉说：“中国政府及时采取负责任行动来应对国际关注的突发公共卫生事件。我们非常钦佩中国政府在抗击疫情中表现出的速度和效率。”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为，就经济前景而言，随着工厂复工、库存得到补充，中国经济有望迅速复苏，疫情对中国经济的总体影响是暂时的。

联合国粮农组织驻华代表马文森表示，粮农组织将与中国同心协力，风雨同舟，共克时艰。

（本报北京、雅加达、布鲁塞尔、约翰内斯堡、罗马、马德里、伊斯兰堡、柏林、乌兰巴托、阿布贾、墨西哥城2月19日电 记者王莉、徐伟、任彦、方莹馨、万宇、吕强、李滢嫣、叶琦、韩硕、姜波、丁雪真、花放、霍文、姜宣、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 03 版）