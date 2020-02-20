江汉方舱医院106人达出院标准

人民网武汉2月19日电 （记者付文、韩鑫）19日0时至16时，在由华中科技大学附属协和医院西院接管运营的江汉方舱医院，达到出院标准的患者人数为106人，创造了建舱以来单日康复人数最大值。这些患者将回家继续隔离14天。江汉方舱医院院长、协和医院党委副书记孙晖表示，方舱医院加快周转，有利于收治更多舱外等待的轻症患者。

19日下午，华中科技大学附属协和医院西院再传好消息，31名新冠肺炎重症患者出院。目前，协和西院累计收治患者1055名，累计出院145人。

协和医院党委书记张玉表示，作为此次抗击疫情的主力军、国家指定的武汉市三家新冠肺炎危重症患者定点收治医院，协和医院按照“应收尽收，提高救治率，降低死亡率”的原则，积极开展救治工作。目前，协和西院床位满负荷运行。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 02 版）