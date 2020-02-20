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挨家挨户筛查，努力确保居民生活需求

武汉完成拉网式大排查

人民网记者  田豆豆  张武军

2020年02月20日09:02 来源：人民网－人民日报

武汉市为期3天的集中拉网式大排查于19日晚结束。经过此次拉网式排查，武汉市各区对所属各街道社区居民的“四类人员”情况进行了清底摸排，并对所有社区实行24小时封闭管理，努力落实“应收尽收”等疫情防控举措。

3天以来，武汉江岸区大智街道泰宁社区6名网格员和志愿者等工作人员异常忙碌。这是一个拥有2500户，60岁以上老年人超过半数比例的小区，设施老旧，人员密集，管理难度很大。

“为了更高效完成拉网排查，我们将社区进行网格化分区，6名网格员分别带领下沉干部和志愿者等，对居民挨家挨户进行了体温监测和健康状况信息登记。” 大智街道办事处党建办主任原茂介绍。

泰宁社区网格员李枫所负责的网格点有430户人家，小区里有一些老楼还没有加装电梯，她就和其他社区工作者每天爬楼梯入户，确保不漏一户、不漏一人。“入户排查过程中，居民都了解这项工作的重要性，非常配合，我们没有遇到过特别大的困难。”李枫说，“入户排查完成后，我们还会对有特殊情况的家庭再进行重点电话询问，并记录在册。”

一旦发现发热、疑似患者等“四类人员”，社区会在联系医院确认后，第一时间将其送到社区内的4个隔离点。据介绍，大智街道拉网大排查新发现“四类人员”61人，已全部将其送至医院和集中隔离点或密切接触隔离点。

“泰宁街18号201的向叔叔一家，大白菜、土豆、洋葱……”19日下午，泰宁社区办公室，社区工作人员正在开会汇总当日居民们通过社区菜品保障微信群、电话等途径提出的买菜需求清单。

“我们社区的拉网式排查已经进入尾声，今天的工作重点从逐户筛查转为如何满足居民的生活需求。”泰宁社区党委书记汪志利说。“目前，社区居民的菜品供应基本可以保障，但粮、油、蛋类食品依然比较紧张。下一步，我们会继续联系更多供货商超，保障各类生活必需物资。”

记者从武汉市疫情防控指挥部获悉：截至18日24时，全市现有确诊（含临床诊断病人）总数38020人（危重1517人，重症8045人），当日新增1660人，较上日增加60人。现有疑似病人1649人。全市累计治愈出院4895人，当日出院676人，较上日减少85人。全市累计死亡1497人，当日死亡116人，较上日增加44人。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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