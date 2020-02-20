用心用情关爱医务人员

习近平总书记近日就关心爱护参与疫情防控工作的医务人员专门作出重要指示。对夜以继日奋战在抗疫一线的广大医务人员来说，总书记的话多么贴心和暖心！

经过持续艰苦的鏖战，武汉保卫战、湖北保卫战已经进入全面总攻阶段，3万余名驰援湖北的医务人员，携手当地同行，同时间赛跑，与病魔较量，展现出惊人的意志和战斗力，也承受着常人难以想象的压力和挑战。

这些天，我们也一直被这些白衣战士感动，脸上被口罩勒出了道道压痕，脱下防护服浑身上下都已湿透，为了不影响工作穿尿不湿上岗……这些怎能不让人心疼！

广大医务人员是战胜疫情的中坚力量，是火线上的中流砥柱，他们不能垮！他们的身体健康，他们的信心意志，对于战胜疫情至关重要。这个时候，各级党委、政府以及全社会都要再给他们一些实实在在的保护、关心、爱护，让他们能持续健康、心无旁骛地投入战斗。他们的家人，还有我们所有人，都在等着他们凯旋。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 01 版）