对口支援汇聚决胜之力

坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事，是我国国家制度和国家治理体系的显著优势之一。

新冠肺炎疫情发生以后，习近平总书记亲自部署、亲自指挥，强调疫情防控要坚持全国一盘棋。党中央全面部署疫情防控工作，统筹调配全国救治防护资源集中支援武汉等疫情严重地区，要求抓好防治力量的区域统筹，建立对口支援机制，明确由19个省份对口支援湖北省武汉以外地市，为我们决胜武汉、决胜湖北、决胜全国，坚决夺取这场保卫人民群众生命安全和身体健康严峻斗争的全面胜利，提供了根本保证。

对口支援是我国制度优势的生动体现。从汶川地震后的恢复重建，到脱贫攻坚的主战场，对口支援机制都发挥了巨大作用。连日来，19个省份坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，第一时间与受援地市精准对接，第一时间制定对口支援工作方案，第一时间动员集结精锐力量奔赴受援地市，和当地一道齐心协力坚决打赢这场阻击战。当前，疫情防控到了最吃劲的关键阶段，湖北省疫情形势仍然十分严峻，疫情防控正处于胶着对垒状态，必须毫不放松做好疫情防控重点工作，采取更大的力度、更果断的措施，把我国制度优势进一步发挥出来，把对口支援的各项部署要求坚决落实到位。

下好疫情防控的全国一盘棋，要增强大局意识和全局观念。疫情防控是一场总体战，必须坚持联防联控、协同作战。湖北和武汉是疫情防控的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地，必须统筹调配全国资源，优先保障湖北省和武汉市防控的急需急用，坚决打好武汉保卫战、湖北保卫战。湖北和武汉要把疫情防控作为当前头等大事，健全指挥体系，做到令行禁止，坚决有力抓好疫情防控各项工作。各支援省份要落实好中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的部署要求，坚持统筹兼顾、协调联动，既做好本地防控工作，又做好受援地市的防控工作。全国各地区各部门采取防控举措时，既要考虑本地区本领域防控需要，也要考虑对重点地区、对全国防控的影响。疫情防控也不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。对党中央决策部署贯彻落实不力的，对不服从统一指挥和调度、本位主义严重的，必须敢于批评、责令整改，问题严重的要坚决问责。

下好疫情防控的全国一盘棋，关键在责任包干、落细落实。19个省份对口支援吹响了“集结号”、划分了“责任田”、明确了“任务书”，现在最紧要的，就是把工作抓实抓细。各支援省份要和受援地市共同协商，确定支援安排，以解决当地医疗卫生资源缺口为基础，组建由医护、管理、疾控专业人员组成的支援队伍，实地支持与远程医疗服务相结合，多措并举开展对口支援工作，努力提高收治率、治愈率，降低感染率、病亡率。受援地市要提高工作主动性，千方百计保障好支援人员的防控物资和生活需求，创造良好的工作条件。

“积力之所举，则无不胜也”。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，充分发挥我国制度优势，集中力量办大事，下好全国一盘棋，顽强作战，奋力攻坚，我们一定能打赢这场疫情防控的人民战争！

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 01 版）