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法律服务要与抗疫齐步走

魏哲哲

2020年02月20日09:02 来源：人民网－人民日报

强化疫情防控法律服务，要以人民群众的需求为导向，提供更精准、更有针对性的服务

延长休假能否抵消年假？员工隔离期间工资该怎么付？受疫情影响，想取消旅游行程安排，算不算违约？新冠肺炎疫情不仅给人民群众的生产生活造成影响，也引发了一系列法律问题。及时、高效地回应好人民群众的法律关切、提供优质便捷的法律服务，也是战“疫”期间需要做好的一道“必答题”。

当前，疫情防控正处于最吃劲的关键阶段，坚持依法科学有序防控至关重要。在这场战“疫”中，各地法律服务工作者充分发挥专长，有的撰写法律政策解读文章，提升全社会依法防控疫情的意识，有的组建法律服务团队在线为群众答疑解惑，努力推动疫情防控工作在法治轨道上有序开展。

如今，人民群众办事依法、遇事找法的意识不断增强，对于法律服务需求越来越大，要求也越来越高。近年来，我国公共法律服务体系不断完善，公共法律服务网络、实体、热线三大平台融合发展模式已经形成，法律服务通过“指尖”向乡镇“末梢”延伸。疫情期间，人民群众也能通过电话、微信群、法律服务网获取及时、权威的解答，就得益于这些工作平台提供的有力支撑。

强化疫情防控法律服务，要以人民群众的需求为导向，提供更精准、更有针对性的服务。当下，不少企业受疫情防控措施的影响，面临合同履行障碍，群众关于餐饮服务、劳动劳务、房屋租赁等问题的法律咨询和服务需求明显增加，这些都是疫情期间法律服务需要加强的重要方面。积极主动回应好这些共性法律问题，及时、有针对性地解决好群众的烦心事，让法治成为疫情防控的重要保障，考验着公共法律服务部门的能力和水平。

值得关注的是，当前公共法律服务还存在不充分、不平衡的问题。例如，疫情期间减少面对面的接触后，如何帮助不熟悉网络的群体及时获取有效的法律服务和帮助，就是亟待关注的问题。相关部门和法律服务者应当不断创新法律服务方式，整合现有法律服务资源，在法律服务普及化、平台融合一体化的基础上，加快推进实现法律服务精准化，不断提升人民群众的法治获得感、满意度。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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