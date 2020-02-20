以更坚定的信心打赢疫情防控阻击战

当前，新冠肺炎疫情防控正处于胶着对垒状态。2月10日，习近平总书记在北京市调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，“以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。”疫情防控，信心比黄金更可贵。我们要保持战略定力、发挥强大社会动员能力、提升科学防治能力，坚定打赢这场疫情防控阻击战的信心。

保持战略定力。打赢疫情防控阻击战，需要把握战略方向、保持战略定力。习近平总书记指出：“战略问题是一个政党、一个国家的根本性问题。”回望历史，保持坚定的战略定力，是我们党的鲜明特征和强大优势。我们要深刻认识到，疫情的冲击只是短期的，不要被问题和困难吓倒。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们要始终保持定力、坚定必胜信心，统筹推进经济社会发展各项任务，在全力以赴抓好疫情防控同时，统筹做好“六稳”工作。保持战略定力，关键在于朝着既定目标笃定前行：既要同心协力、英勇奋斗、共克时艰，取得疫情防控斗争的全面胜利；也要加强经济运行调度，尽可能降低疫情对经济的影响，努力完成今年经济社会发展各项目标任务。历史和实践一再证明，战略定力是我们党带领人民披荆斩棘、砥砺奋进的重要保证。始终保持战略定力，也是我们坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的有力支撑。

发挥强大社会动员能力。疫情发生后，在党中央集中统一领导下，各党政军群机关和企事业单位等紧急行动、全力奋战，广大医务人员无私奉献、英勇奋战，广大人民群众众志成城、团结奋战，打响了疫情防控的人民战争，打响了疫情防控的总体战，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。在习近平总书记亲自指挥、亲自部署下，中央应对疫情工作领导小组统一指挥全国疫情防控工作，在全国范围内选调医务人员和应急物资支援湖北等疫情严重地区，全面加强防控一线工作。医疗卫生、交通运输、公安武警、市场监管、宣传舆论、教育科研、物资生产和供应等部门以及基层社区和企事业单位，坚决遵照党中央的统一部署有力有效开展工作，各项防控措施迅速贯彻落实。同时，全国各地大力发扬“一方有难、八方支援”的优良传统，汇聚起打赢疫情防控阻击战的磅礴力量。经过各方面艰苦努力，目前疫情形势已经出现积极变化，防控工作取得积极成效。

提升科学防治能力。在习近平总书记提出的“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”疫情防控工作总要求中，科学防治是重要内容。科学防治疫情是一项系统工程，包括用科学精神做好疫情防控工作，用科学思维落实各项决策举措，完善诊疗方案、开展科研攻关，运用科技手段为科学判断形势、精准把握疫情提供支撑，等等。防控疫情是一场全民行动，也是一场科学战役，要把科学防治要求贯彻到疫情防治的各环节各方面各领域。具体来看，做好疫情防控要坚持全国一盘棋，各地区各部门要增强大局意识和全局观念，坚决服从中央应对疫情工作领导小组的指挥，既考虑本地区本领域防控需要，也考虑对重点地区、对全国防控的影响。要继续针对不同地区、不同场所、不同行业等具体情况，分类制定个人防护、家庭防护、工作场所防护、交通工具防护等的科学方案，切实提高疫情防控的科学性、有效性。无论是个人、社区，还是政府部门，都应讲究科学方法、注重精准施策，让各项防控举措更加有力、更加有效。

（执笔：胡 敏）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 09 版）