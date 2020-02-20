发挥好中西医结合优势

2月10日，习近平总书记在北京市调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，不断优化诊疗方案，坚持中西医结合。面对严峻复杂的疫情防控形势，充分发挥中西医结合的优势，能够为人民群众构筑更牢固的健康防线。

人类与疫病灾害的较量从未停止：14世纪在欧洲暴发的黑死病曾夺走几千万人的生命，1918年暴发的流感造成数千万人死亡，2009年美国甲型H1N1流感疫情导致至少1.2万人死亡，埃博拉、中东呼吸综合征、南美洲流行的寨卡病毒等都曾危害人类生命安全。从一定意义上说，人类发展史也是一部人类与疫病斗争的历史。虽然人类与疫病的斗争一直在进行，但人类有了科学这个利器，控制疫病的能力不断增强，人类健康越来越有保证。

中医和西医是在不同社会文化背景下发展起来的两种医学体系，在应对疾病方面各有所长，应坚持优势互补。中医在治疗常见病、多发病和疑难病等方面具有独特的理论体系，其所强调的整体观念、阴平阳秘、辨证论治、扶正祛邪等都有自身特色。对疫情防治而言，西医强于病毒的鉴定、相关药物和疫苗的研制、危重患者生命支持等，而中医在调控机体、增强对疫病的抵抗力方面拥有千百年的经验，具有独特见解和防治经验。2003年抗击非典期间，中西医结合疗法取得明显效果，在缩短平均发热时间、改善全身中毒症状、促进肺部炎症吸收、降低重症患者病死率、改善免疫功能、减少激素用量、减轻临床常见副作用等方面都显示出优势。事实上，中西医结合一直在促进医学发展，提高各种疾病的治疗效果。

应对新冠肺炎疫情，习近平总书记提出的“不断优化诊疗方案，坚持中西医结合”是具有战略意义的。一方面，在目前尚无有效药物和疫苗的情况下，提高治愈率、降低病亡率是当务之急。坚持中西医结合，能充分发挥它们各自优势和所长，有效做好救治工作。另一方面，参与一线救治的医护人员，既有中医也有西医，能够结合各自的专业背景进行全盘思考，努力实现最佳治疗效果。特别是有中西医双重背景的医生，更能够从患者整体出发，做到中西医互补，避免“中西医并用”可能导致的相互重复或抵消。所有这些都有助于推进中西医结合诊疗的发展，进而总结出具有中国特色的新冠肺炎治疗经验。

需要强调的是，面对新冠肺炎疫情，不仅要研究如何对付病毒，还要关注人的机体本身。《黄帝内经》载“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母”，又说“其知道者，法于阴阳”，就是要看到阴阳互存、阴阳互变。换言之，要全面看问题，不能只看“阴”不看“阳”；要辩证看问题，要看到阴和阳可以互相转化。抗击新冠肺炎疫情，除了全力做好救治工作以外，如何帮助健康人群强身防病也很重要。《黄帝内经》说“正气存内，邪不可干”“风雨寒热，不得虚，邪不能独伤人”，提示外因通过内因而起作用。在内因中尤其要重视精神的作用，《黄帝内经》说“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来”。又说“百病生于气也”，而“恐则气下”“惊则气乱”。面对疫情，我们要保持积极乐观的情绪和健康向上的心态，既对疫情有科学认知，也要积极做好个人防护，保持科学文明的生活方式，同时要不偏听偏信、不信谣传谣。此外，还要做到积极应对而不是过度反应，积极治疗而不是过度诊治。相信通过全面辩证看问题，必将有助于坚定战胜疫情的信心。

（作者为中国工程院院士、复旦大学肝癌研究所荣誉所长）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 09 版）