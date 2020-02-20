把政治优势转化为疫情防控工作优势

核心阅读

■党的领导核心作用是我们战胜风险挑战、不断夺取胜利的关键所在。在党中央集中统一领导下，广大干部群众众志成城、团结奋战，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。

■急难险重的任务最能检验干部，艰难困苦的环境最能锤炼干部。在疫情防控斗争中，广大党员、干部投身第一线，把初心使命、责任担当化为冲锋在前、迎难而上的实际行动。

■14亿人民全面参与、积极行动是抗击疫情的决定性力量。紧紧依靠人民群众，就能凝聚同心同德、众志成城抗击疫情的强大合力，构筑起群防群治抵御疫情的严密防线。

新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。习近平总书记对打赢疫情防控阻击战作出全面部署和一系列重要指示，多次召开会议听取关于新冠肺炎疫情防控工作情况汇报，为疫情防控工作指明了方向，给全社会注入强大信心和力量。党中央要求，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，确保党中央重大决策部署贯彻落实，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。我们要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来，充分发挥党的领导优势，凝心聚力、众志成城，汇聚起疫情防控的强大合力，坚决打赢疫情防控阻击战。

发挥党的领导优势，为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。党的领导核心作用，是我们战胜风险挑战、不断夺取胜利的关键所在。当前，疫情形势仍然十分严峻，必须加强党中央集中统一领导。各级党委和政府要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻认识做好新冠肺炎疫情防控的重要性和紧迫性，加强统一领导、统一指挥，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处。这是打赢疫情防控阻击战的坚强政治保证。

疫情发生后，党中央高度重视，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，中央政治局常委会多次召开会议进行专题研究，中共中央专门印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》。在党中央集中统一领导下，中央应对疫情工作领导小组及时研究部署工作，国务院联防联控机制加大政策协调和物资调配力度，各地区、各党政军群机关和企事业单位、各村镇社区都紧急行动起来，广大医务人员英勇奋战，广大党员、干部无私奉献，广大人民群众众志成城，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。

疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。必须充分发挥党的组织、动员、协调优势，坚持全国一盘棋，充分调动各方面积极性，集中力量防控疫情。确保疫情防控有力有效推进，必须坚持协同联动，做到令行禁止、步调一致，形成万众一心、同舟共济的联动格局。习近平总书记强调，各级党委和政府要坚决贯彻党中央关于疫情防控各项决策部署，坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，再接再厉、英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

疫情发生后，习近平总书记对军队做好新冠肺炎疫情防控工作作出重要指示强调，全军要在党中央和中央军委统一指挥下，牢记人民军队宗旨，闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗，积极支援地方疫情防控。人民子弟兵始终与人民群众水乳交融、生死与共，永远是人民生命、人民健康、人民利益的坚决捍卫者。面对疫情，来自军医药大学系统、各战区的医务工作者迅速集结、奔赴抗击疫情前线，义无反顾承担起急难险重任务，一架架军用运输机搭载医务人员和急用物资飞往武汉，这是人民解放军绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的充分证明，是人民解放军具有强大凝聚力、向心力、战斗力的生动体现。听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，是打赢疫情防控阻击战的重要力量。

发挥党员干部先锋模范作用，打造疫情防控的中坚力量

中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队。哪里任务险重哪里就有党组织坚强有力的工作，哪里就有党员当先锋作表率。烈火炼真金，考验见本色。急难险重的任务最能检验干部，艰难困苦的环境最能锤炼干部。广大党员、干部特别是领导干部能不能在疫情防控斗争中挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，是检验其是否忠诚干净担当的试金石。在事关人民群众生命安全和身体健康、事关经济社会大局稳定、事关我国对外开放的疫情大考面前，党员、干部的政治素质、宗旨意识、大局意识是否真过硬，风险应对能力、掌控驾驭能力、形势预判能力、担当作为能力是否足够强，都能得到充分检验。

习近平总书记强调，要以疫情防控工作成效来检验和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，发挥基层党组织政治引领作用和党员先锋模范作用。我们看到，在疫情防控阻击战中，广大党员、干部积极投身防控疫情第一线，把初心使命、责任担当化为冲锋在前、迎难而上的实际行动。基层党组织和广大党员、干部是落实联防联控措施的中坚力量，他们不怕困难、日夜奋战，认真做好疫情监测、排查、预警、防控等工作，稳定群众情绪、增强社会信心。卫生健康部门专家和医护人员中的党员主动请缨、勇挑重担，最危险、最繁重的岗位总是有党员坚守的身影。正因为有了各行各业党员、干部的主动履职、勇于担当、扎实工作和坚决落实，才有人民群众的安宁与安心。疫情面前显忠诚，迎难而上显担当。那些守土有责、守土担责、守土尽责的党员、干部，那些不畏艰险、无私奉献、坚定站在疫情防控第一线的党员医务工作者，他们的先锋模范作用是提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率的有力保证。

党中央要求，在疫情防控第一线考察、识别、评价、使用干部。疫情考验面前，容不得丝毫作风漂浮、弄虚作假、懈怠松劲，容不得半点形式主义、官僚主义、本位主义。疫情防控形势不断变化，各项工作也不断面临新情况新问题。广大党员、干部要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把更多精力投入到疫情防控第一线，集中精力、心无旁骛把每一项工作、每一个环节都做到位。要更好发挥示范引领作用，豁得出来、冲得上去，把疫情防控工作抓实抓细，同时间赛跑、与病魔较量，为早日打赢疫情防控阻击战贡献智慧和力量。

发挥密切联系群众优势，凝聚联防联控、群防群治的人民力量

我们党的最大政治优势是密切联系群众，党执政后的最大危险是脱离群众。打赢这场疫情防控阻击战，离不开广大人民群众的参与和支持。必须始终保持党同人民群众的血肉联系，发挥党密切联系群众的优势，发挥我国国家制度和国家治理体系密切联系群众的优势，当好群众的贴心人和主心骨，紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战。防控疫情要落实到每名党员的扎实行动上，把工作做细做实，不留死角、不放过任何一个细节，把密切联系群众的优势转化为联防联控、群防群治的组织优势，凝聚起同心同德、众志成城抗击疫情的强大合力，以科学精准的策略和切实有效的行动赢得人民群众的信任和支持，构筑起保护人民群众生命健康的铜墙铁壁。

14亿人民全面参与、积极行动是防控疫情的决定性力量。疫情发生以来，全国上下一心，全力应对，采取严格防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争。武汉人民以“小我”成全“大我”、以局部护卫全局的巨大努力，为抗击疫情作出重要贡献。手足之亲、血脉相通，全国各地大力支援，向湖北等疫情严重地区伸出援手。广大医务工作者请战一线，各地抓紧复工生产紧缺医用物资，各方面各部门为保证武汉蔬菜食品等居民生活必需品供给不停奔波。武汉人民绝不孤单，全国人民在同一战线并肩作战。广大人民群众积极响应号召，自觉听从疫情防控安排，减少外出，密切接触者自我隔离。民航、铁路、公路系统、电信运营商和区县、街镇、城乡社区等积极作为，及时公布相关信息，最大限度整合人民参与的力量。人民群众心系防控重点地区同胞安危，纷纷捐款捐物。人们相互慰藉、相互鼓劲，同舟共济、共克时艰的社会心理防线已经形成。一方有难、八方支援，14亿人民紧密团结在一起，凝聚起战胜新冠肺炎疫情和各种困难的磅礴伟力。

建立健全区县、街镇、城乡社区等防护网络，是实现联防联控、群防群治，防止疫情蔓延的关键。在落实联防联控、群防群治措施的过程中，基层党组织和党员是人民群众的贴心人和守护者。他们与人民群众站在一起，做好疫情监测、排查、预警、防控等工作，以负责的态度、科学的方法、有效的管理，切实提高疫情防控的科学性和有效性。很多普通民众志愿参与区县、街镇、城乡社区的疫情防控工作，不辞辛苦、不计回报值守在防疫抗疫的岗位上，构筑起群防群治的严密防线。

历史已经证明并将继续证明，中国共产党领导是中国特色社会主义制度的最大优势，是我们战胜一切艰难险阻的根本保证。充分发挥党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势，我们就一定能共克时艰、战胜疫情。

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心执行主任，中国社会科学院党组成员、当代中国研究所所长）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 09 版）