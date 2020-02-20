抓好春耕生产 赢得丰收主动权

当前，要坚持一手抓疫情防控，一手抓春耕备耕，赢得全年粮食和农业丰收主动权。当前春耕生产形势进展如何？有哪些问题要解决？本报记者就这些话题专访了农业农村部种植业司司长潘文博。

环环相扣，抓好春季农业生产

“疫情当前，更要环环相扣，抓好春耕备耕。”潘文博说，首先，抓好在田作物管理，夯实夏季粮油丰收基础。

农业农村部农情调度数据显示，当前在田作物苗情长势正常。潘文博介绍，目前，北方大部冬小麦处于越冬期，长江流域冬油菜处于蕾薹期。今年冬小麦面积3.32亿亩，比上年持平略减；冬油菜面积9200万亩，比上年增加270万亩。总体看，越冬作物长势正常，目前小麦和油菜一、二类苗情分别达到84.4%和83.3%。

由于近两月全国光温条件总体适宜，主要蔬菜品种长势良好，供应充足。农业农村部农情调度数据显示，全国冬春蔬菜在田面积8400万亩，产量1.7亿吨，均比上年同期增长2%左右。潘文博说，目前湖北在园蔬菜面积252.4万亩，预计产量430.3万吨。全省近1个月可采收面积127万亩，可上市量189万吨左右，总量上基本能够满足需求。

其次，抓好农资农机供应，保障春季农业生产顺利进行。

农业农村部农情调度数据显示，种子、化肥、农机供应充足。预计今年杂交玉米种子可供种16.4亿公斤，杂交稻可供种4亿公斤，大豆可供种5.75亿公斤。各地正抓紧检修农机具，预计春耕期间各类农机具2200多万台（套），比上年有所增加。

目前，全国大部地区还处于春耕的准备阶段。华南地区，像广东、广西，2月下旬早稻开始浸种育秧。长江流域，像湖南、江西，3月下旬开始育秧。东北在“五一”节前后玉米、大豆开始大面积播种。

潘文博强调，农业农村部已经制定科学应对气象灾害确保农业丰收预案和草地贪夜蛾防控预案，组织专家制定发布冬小麦、冬油菜和蔬菜生产技术指导意见，分区域、分作物开展技术指导服务，推动春耕生产顺利开展。

精准施策，做好春耕备耕服务

“再夺农业丰收，也遇到了一些困难和不确定性。”潘文博分析。

气象不确定性较大，局部地区可能发生“倒春寒”，江南、江淮、黄淮南部可能出现阶段性低温阴雨，可能发生渍害。病虫害威胁较大。受暖冬影响，小麦条锈病冬前基数明显多于常年，发生时间早、范围广、程度重。另外，受疫情影响，部分农资企业尚未复工复产，农资到村到店难，一些正常农事活动也受到影响。

潘文博说，要千方百计，精准施策，提升做好春耕备耕服务的针对性和有效性。

全力加强夏季粮油田管理，做好指导服务。针对小麦、油菜苗情长势和春季气候特点，指导各地按照“促控结合、因苗施策”的路径，因苗施肥，因墒浇水，促进苗情转化升级。

大力做好春耕备耕服务，引导各地从南到北抓紧春耕春播。配合相关部门帮助农资企业复工，畅通运输渠道，合理调配农资，保障春耕生产需要。要在严格疫情防控的前提下，动员农民多下田、细管理。

科学开展防灾减灾，为春季农业生产保驾护航。农业部门要加强与气象、应急、水利等部门会商，关注天气变化，研判灾害趋势及影响，提早落实防范措施。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 07 版）