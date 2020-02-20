扎实抓好春季农业生产

河 北

在线服务 指导春耕

本报记者 史自强

“今年的春耕生产赶上了特殊时期，一开始心里还真没底，现在手上有了这个免费的‘线上农业管家’，春耕备耕轻松多了，只要把问题发到群里，很快就能收到专业人士的回复！”这几天，河北衡水市冀州区小寨乡谢家庄村的村民雷东起“泡”在农事微信群里，同区里的农业技术人员交流。

“线上农业管家”是冀州区在疫情防控期间为服务农业生产而建立的农事微信群。从下地前后的个人防疫消毒，到春耕备耕中的技术要领，从如何调整优化农业种植结构，到及时的农业市场信息，这个农事微信群几乎囊括了冀州区农业、林业、畜牧等多领域的技术骨干，他们实时在线为广大农民群众答疑解惑，全面服务春耕生产。

记者从河北省农业农村厅获悉：今年河北春耕以线上指导为特色，充分利用信息化手段指导春耕春管。河北省农业技术推广总站组织市县农技人员，分区分片开展苗情调查，专家会商制定河北省小麦春季管理技术建议，通过办公平台、互联网、传真、微信等多媒体形式指导各市县农业主管部门开展春耕生产。开通省级和地市级小麦春季管理专家服务热线，及时对外发布，解答种植户在生产中的难题，确保春耕生产落实到位。制作新冠肺炎疫情防控期间小麦春管措施专题宣传片，号召各地开展小麦春季管理。

黑龙江

农技主播 成了网红

本报记者 方 圆

“最近连续8天晚上8点准点开播，最多的时候能有1400多人关注，累计有9550多人参加。”黑龙江孙吴县农业技术推广中心站长、高级农艺师李霞怎么也没想到，有一天她会成为一名“网红主播”。

今年备耕季，为了满足新冠肺炎疫情下的农民科技培训需求，李霞开通了网络直播间，网上讲授农业生产技术知识，线上答疑解惑。如今，她已经成了农民科技培训界的网络红人。

为确保农业生产有序进行，农业关键技术及时推广，黑龙江省农业农村厅改变过去线下聚集的培训方式，创新利用多种培训平台，全方位、立体化开展远程农业技术培训和网上指导服务，计划到3月底，全省完成农民培训150万人次。

据悉，今年黑龙江省组织大豆、水稻、玉米、中草药、蔬菜等16个产业技术协同创新推广体系，邀请17名首席专家和480名科研推广专家，充分利用微信等网络平台，开展线上技术指导，为农民备耕提供全程服务。同时，省农业农村厅还组织全省基层农技推广人员利用中国农技推广APP、录制专家视频等方式开展线上服务，制作大豆、玉米、水稻、马铃薯等系列种养殖技术科普动漫10余个，指导农民开展网上选种、选定化肥，为春耕储备物资。

广 西

加强引导 抢抓农时

本报记者 庞革平 李 纵

2月16日，广西钦州市灵山县平南镇驾马村村民张家声一大早就开着拖拉机忙着机耕。放眼望去，田地里的村民们不仅距离隔得远，而且都戴着口罩。在灵山县平山镇大路排木头村，镇农业农村服务中心的技术人员正在指导农民种植蔬菜，并督促大家戴好口罩，拉大间距。

近日，广西各市农业部门抓好春季蔬菜组织生产，还派出农业技术人员深入田间地头，指导农民做好春耕备耕工作。截至2月14日，广西全区春种旱地作物达840.21万亩，比去年同期多113.06万亩，旱粮作物达100.39万亩，比去年同期多31.51万亩。

疫情防控期间，大规模的集中教学不能开展，如何指导农民开展农业生产？广西各地积极组织植保、种子、农机等农业部门和技术人员运用网络进行远程技术指导。梧州市藤县农业农村局农广校的农技员，就通过“云上智农”APP田间在线学习系统给农户们解答疑惑。农广校还将制作好的果树、蔬菜等农作物春季冬后管理课件上传至APP，供县里近100个贫困村的农户学习。

广西各市农业部门加强引导，确保农民群众能买到物资，不误农时。乡村级采取网上销售、电话订购、送货进村的方式，以村社为单位统一采购与配送，避免群众在播种期间扎堆购买。

青 海

良种直供 到村到户

本报记者 贾丰丰

伴随着耕地机“隆隆”的响声，在青海省海东市民和回族土族自治县官亭镇河沿村的田间地头，一个个忙碌的身影正抓紧时间下地播种。

眼下正是疫情防控的关键时刻，购肥备种、进田下地也不能耽误。走进村民郭金保元的田块，施肥、播种、平整土地，一家人忙得热火朝天。他告诉记者：“本来还担心今年春耕会受疫情影响，没想到几天前，村里就把种子化肥送到家里了。”

今年，河沿村采取“分户统计、统一调运、分户发放”的方法，为各家送去种子和肥料，在降低人员流动的同时，保障春耕生产。官亭镇党委书记隆学林说：“优质的农资保障，不仅从源头上保障了春耕生产，也免除了大家的后顾之忧。”

当前，青海的春耕正自西向东陆续展开。青海省农业农村厅督促指导种子生产经营企业积极克服疫情影响，将良种直供到村到社到户。目前，16家种子企业已复工，可供良种占总量的70%，其余11家企业可按照春播供种需求及时复工。

从去年秋天以来，青海省各级种子管理部门就积极采取上门服务、延长时间等措施，精心做好良种收购、储藏工作。此外，农牧部门还联合工商、质监等单位，加大对制售假劣种子、肥料等农资产品的专项整治执法力度，从源头上保证农业生产所需。

广东云浮

第一书记 田间助农

本报记者 姜晓丹

“人误地一时，地误人一年，现在是疫情防控期，村民不方便出门购买农用物资，但春耕在即，耽误不得。”驻广东云浮市云城区迳口村第一书记何伙新看在眼里，急在心里，他带领驻村工作队、村两委干部组建起“党员助农服务队”，把7000多斤化肥运进村送到户。

“大家下地干活一定要戴上口罩，一家人干一家人的活，不能在田间地头闲聊。”驻云浮都杨镇降面村第一书记李平辉通过“农村党建大喇叭”向村民喊话，春节期间，他还为村里筹措7万多元资金修筑了两条机耕路，组织44户贫困户建起了蔬菜种植基地。

村民戴着口罩培土、翻沟、施肥、育苗，村干部在田间地头量体温，第一书记带领党员干部为贫困户送农用物资、口罩……罗定坪塘村第一书记苏天朗为36户贫困户送去100多斤优质水稻种子、5000多斤复合肥料，帮助引导贫困户开展春耕工作。

疫情发生以来，云浮市863名驻村第一书记，一手抓疫情防控，一手抓冬种生产管理和春耕备耕。引导农民和各类经营主体有序下田、分时下地、分散干活，及时疏通排灌设施，推动种子、化肥、农药、农膜等农资进村入店，动员有关生产主体和企业搞好农机作业准备，组织农技人员开展病虫害绿色防控、测土配方施肥等技术指导服务，迅速掀起冬种管理和春耕备耕的热潮。

山西运城

信息搭桥 保障农资

本报记者 刘鑫焱 乔 栋

“现在正是苗情转化的关键时期，由于秋冬气温较高，麦子有旺苗现象，所以今春管理要以抗旱防病虫为重点。”2月18日，在山西省运城市永济市城北街道东伍姓村的麦田里，永济市农业农村局技术站站长胡朝霞正在对村民任百林进行春管技术指导。不远处，村口防控值勤的村干部一边为村民测量体温，一边对春耕需要的农资统一登记。

疫情防控期间，运城市很多乡镇在指导农民做到“戴好口罩、进出登记、测量体温”的同时，还根据实际情况对农户的生产所需摸排登记，提供春耕生产物资，确保农业生产有序进行。

运城是山西的农业大市，冬小麦播种面积402.3万亩。为化解疫情对农资调配的影响，市农业农村系统建立了包联机制，市级涉农部门成立服务指导组，负责服务指导各县疫情防控和农业生产工作。同时，运城市农业与交通、公安部门协同合作，开启农资运输“绿色通道”，确保春耕各种农资供应充足。

此外，运城市还完善农资市场信息渠道，建立“运城市种业信息群”，及早协调种植种业系统、种子系统、种子生产企业和农资市场销售门店等单位和经营主体负责人入群，通过提供分享各地农资市场信息，为广大农户和农资经营主体架构起一座信息桥梁，确保广大农户能购买到物美价廉的农资，促进春耕备耕工作顺利开展。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 07 版）