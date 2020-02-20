河北 为白衣战士铸“铠甲”

“多生产一套防护服，就能多武装一个白衣战士；多开设一条生产线，相当于多开辟千条生命线……”2月18日，在河北石家庄市际华3502职业装有限公司二分厂生产车间，一片忙碌景象；工人们在生产线上紧锣密鼓地生产着一次性医用防护服。

生产、检测、运输……一路绿灯，千里驰援。当天出厂的防护服，经消毒灭菌后，次日下午就能送达湖北武汉抗疫一线的医护人员手中。

“春节开始，我们连夜组织技术人员研制防护服样品，紧急租购专用生产设备。”公司党委书记周长胜说，当前绝大多数员工主动请缨，经过健康排查后到岗。开工后公司做好职工体温监测和生产环境消毒，保障安全生产。目前，公司日生产一次性医用防护服近3万套，约占全国日总产量的1/6。截至2月18日，公司已发往武汉10多万套防护服，直供火神山医院等多家当地定点医院医护人员使用。

新冠肺炎疫情暴发以来，作为河北省物资保障组牵头单位，河北省工信厅组织各部门切实履职尽责，紧盯生产环节，帮助相关企业克服原材料紧缺等实际困难，保障企业复工复产；重点支持医疗物资企业有序复工，保障医用品生产，全力支援湖北医疗防护物资，为一线的白衣战士铸就坚固“铠甲”。

生产一只N95口罩，涉及熔喷布、无纺布、针刺棉、鼻梁线等多种原材料。对于河北荣翔医疗器械有限公司来说，日产翻倍，熔喷布很快告急！得知消息后，河北省工信厅驻企特派员张青柳告诉企业负责人赵造起一个好消息：工信部门已协调天津泰达为企业供应1吨熔喷布，第一批次日运达，保证连续生产。

复工当日，河北省工信厅选派22名处级干部分赴22家重点应急物资生产企业包联驻企，及时掌握生产进度，协调解决企业所需的原料供应、生产资金、劳动力、产品运输等要素保障事宜，确保企业完成生产任务。

1月28日起，河北亿利橡塑集团有限公司紧急整合各方资源，转产医用防护口罩滤材。2月2日，首批滤材下线，快速通过检测，达到N95防护级别标准。目前，公司已累计生产可供1000多万只口罩使用的合格滤材。

为鼓励有条件的企业转产防护用品，河北省工信厅、省市场监管局、省药品监管局等部门协调联动，帮助企业办理相关资质，做好质量监管。其中，各级市场监管部门开辟绿色通道，对疫情防控重点物资生产企业提前介入，同步开展检验检测、技术评审和现场检查，实现快速审批，依法加快急需物资生产资质办理。

此外，河北还出台相关政策，鼓励医用连体防护服、N95口罩、医用外科口罩、防雾护目镜（防护面罩）、隔离衣等应急物资生产企业实施技术改造，扩大生产规模。对于积极响应省统一调拨要求、在疫情防控物资保障中积极供给政府收储的企业，提供一定比例资金奖补。

河北省工信厅相关负责人表示，河北将继续全力以赴做好保障工作，指导重点企业开足马力加快生产，把更多优质的医疗防护用品送至抗疫第一线。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 06 版）