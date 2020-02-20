分类科学防控 有序复工复产

人民网福州2月19日电 （记者颜珂）福建近日出台政策，将全省88个县、市、区（含经济开发区）划分为四类区域，实施差异化防控，突出重点、精准施策，在科学防控的同时，推进复工复产有序展开。

截至2月18日24时，福建省累计报告新冠肺炎确诊病例293例（危重型8例、重型7例，无死亡病例），确诊病例总量相对不高，但分布结构性特征明显。“差异化防控为的就是突出重点，提高政策实施的精准性。”福建省卫健委党组书记、副主任黄如欣告诉记者，对于那些尚未发现感染病例的地方，应重在“外防输入”，同时有序做好复工复产工作；对于病例较为集中的地区，则重在“内防扩散”，尤其注重防止社区传播；如果无差别对待，单纯一刀切，既容易模糊重点，分散力量，也不利于群众正常生产生活的有序恢复。

按照突出重点、统筹兼顾、分类指导、分区施策的原则，福建结合自身防控实际，根据新冠肺炎病例迄今发生数量、涉及本地感染的聚集性疫情状况和地理传播风险，将全省88个县、市、区（含经济开发区）划分为四类：无疫情区（27个），即无确诊病例或最后1例确诊病例治愈出院且14天后无新发病例的县（市、区）；零星散发疫情区（41个），即无聚集性感染且确诊病例4例以下的县（市、区）；一般疫情区（16个），即发生一般聚集性疫情或确诊病例5到9例或存在地理传播风险的县（市、区）；较多病例疫情区（4个），即发生多起聚集性疫情或确诊病例10例及以上的县（市、区）。

不同区域，重点不同，策略各异。比如，无疫情区实施“严防输入、统筹兼顾”的防控策略，从无疫情区“点对点”前往其他区域务工的人员，实行监督性医学观察，无相关不适症状可上岗。较多病例疫情区则实施“严格防控、阻止扩散”的策略，坚决切断病例输入输出，对聚集性病例所在社区（村居）实行封闭式管理，必要时依照有关规定采取停工、停业、停课措施，防止疫情扩散至其他区域；从较多病例疫情区前往其他地区的人员，要及时向流入地所在社区（村居）、单位报告，流入地要建立个人健康档案，落实14天居家观察要求，严格限制其与他人接触。

根据划分标准，福建省长汀县属于无疫情区。县委书记廖深洪告诉记者，差异化指导既有助于基层明确工作重点，更好地统筹兼顾经济社会发展各项工作；同时，也有利于稳定企业和群众预期，增强信心，尽快恢复经济社会有序运行。目前，长汀规模以上骨干企业大部分顺利复工。

为方便差异化防控措施落地，福建利用大数据，2月14日上线“八闽健康码”服务。大数据系统根据是否属于新冠肺炎确诊人员、疑似人员或密切接触者，是否有过发热门诊就诊记录等六大因子，自动生成个人“健康身份证”；居民可将此证应用于出入交通卡口、小区（村）通行以及企业复工申请等场景，方便出门、出行和返岗复工。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 06 版）