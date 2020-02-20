疫情面前，于平凡中书写不凡

新冠肺炎疫情发生以来，各行各业人员共同奋战在防控一线，打响了疫情防控的人民战争。在城市，有一群默默付出的人：快递小哥、志愿者、保洁人员等，他们在平凡中书写着不凡。

疫情防控是一场阻击战，也是一场总体战。习近平总书记在北京市调研指导新冠肺炎疫情防控工作时强调，要加强水电气热等城市“生命线”维护，保障城市正常运行。抗击疫情，不仅要遏制病毒传播，而且要在这个过程中保障城市平稳运转、群众安心生活。为此，不少人挺身而出，在一个个平凡的岗位上做着不平凡的事情。

面对疫情，奋战在前诚可贵。平日里，快递小哥、保洁人员默默无闻，人们也习惯了快递到家的便利、街道整洁的景象。疫情期间，相关从业人员数量减少，人们需要快递、外卖，也需要整洁的社区环境，更离不开洁净的医治环境，快递小哥、外卖员、保洁人员的工作更显可贵。他们不辞辛劳地工作，为千家万户带来方便快捷的服务和干净卫生的环境。任何时候，任何岗位都不普通，只要奋战在前都值得致敬。

疫情当前，举手之劳见担当。在日常生活中，很多职业带来的可能是便利，但危急时刻，坚守岗位的背后是一种责任、一种担当。面对疫情，这些默默付出的人选择了无畏前行，为人们传递温暖。外卖小哥把食品送到医院门口，转运车司机多运载几趟病人，蔬菜采购员多协调一些菜品，为了共同抗击疫情，他们付出的不仅是多走几步、少休息几分钟、多打几个电话，更是不惧危险的决心。无数点滴的付出，播洒的都是人间真情。

疫情当前，点滴奉献显伟大。疫情发生以来，全国志愿者纷纷行动，为隔离群众送药送菜、免费接送医护人员、运送物资，各地爱心人士为一线医护人员捐资捐物……他们的名字鲜为人知，他们的付出悄然无声，但是城市因为有了他们而生生不息。志愿者参与、社会力量支持，是打赢疫情防控阻击战的重要一环，也是政府力量的重要补充。人人都以自己的方式同心抗疫，再微小的贡献都能折射出爱的光芒。

疫情防控是一场人民战争，没有谁是旁观者、局外人，需要万众一心、休戚与共。这些奋战在我们身边的平凡人，铸就了一道钢铁长城。把所有人的力量聚在一起，同心同德、众志成城，我们就一定能打赢疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 05 版）