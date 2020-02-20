一场降雪，令早春的武汉乍暖还寒。我们抵达武汉已有几天了，高强度的救治工作让人无暇顾及疲累，强烈的使命感总在困难的时刻一次次从心底喷涌而出，让我从未像现在这样笃定。

2月8日晚上10点，我接到通知，第二天要出发去武汉。来不及多想，简单收拾行李之后，浙江宁波市鄞州驰援武汉医疗队的48名队员连夜集结完毕，我出任医疗队队长。我们被编入宁波医疗队，包机奔赴武汉。落地后，我们整建制承接华中科技大学同济医院光谷院区两个重症隔离病区，每个病区50张床位。这是一座崭新的医院，行政楼空旷的大厅里站满了来自全国各地紧急驰援武汉的医疗队伍。大家从天南地北赶来，相聚于此，为了同一个目标而携手努力。作为队长，我突然觉得肩上的责任重于泰山，热血在心间奔涌，我告诉自己：战“疫”不胜，绝不收队。

到岗短短几日，在大家的共同努力下，我们完成了病区建制，明确了组织架构，制定了规章制度。病房在我们到达武汉第二天的晚上11点启用，24小时不到，我们承接的区域就收满了患者。救治的工作是繁重辛苦的，但更多的是温暖和感动。不论是我们所住酒店的服务员、接送我们的公交司机，还是为我们驻地进行消毒杀菌的工作人员，都兢兢业业、不辞劳苦。当我们表达谢意时，他们却总说：“应该是我们谢谢你们能来武汉。”

人与人之间付出的善意，让感动充盈着彼此的内心。在深夜开往医院的公交车上，我们唱起了《歌唱祖国》。寂静的夜里，我看见路灯的光亮打在公交司机的侧脸上，泪流满面。

早前我还在想，为什么队里的这群年轻队员面对疫情如此无所畏惧？现在我明白了，因为他们跟我一样笃信专业，也笃信承诺。我们相信，一丝不苟的防护是有效的；我们相信，遵守规则的信念是强大的；我们更相信，后方的支持是不间断的。

我自认为是一个坚强的人，再苦再累也从不轻易落泪，在这样的时刻，却突然变得感性起来。当丈夫深夜发来儿女熟睡的相片，当收到亲朋好友、同事领导的问候，心中的感动真不是三言两语能说尽的。此刻，我也深深懂得，有后方的支持才能成为真的猛士。

今夜，我枕着家乡寄来的被子，穿着家乡送来的羽绒服，怀着家乡人民的祝福，心中倍感温暖。思绪万千之际，突发感怀：我是我自己，我也不仅仅是我自己；你是你自己，你也不仅仅是你自己。只有你我都完好，祖国才能安定，人民才能安康。原本我们相隔千里，如今在爱中相聚，定要完胜而归。

（作者为浙江省宁波市鄞州人民医院医共体呼吸与危重症医学科副主任医师、鄞州驰援武汉医疗队队长）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 05 版）