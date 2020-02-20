上海临港新片区防疫生产两手抓

上海自贸试验区临港新片区，沉静了半个多月的特斯拉超级工厂2月10日复工，偌大的厂区又忙碌起来了。每天早上，2000多名员工乘坐班车或私家车到厂，经过红外测温区后，一一进入工作岗位。

从一片空地到投产，目标年产50万辆车的特斯拉超级工厂项目只用了10个多月时间，创造了汽车业的一个奇迹。1月7日，特斯拉上海工厂新车批量交付。记者从特斯拉中国销售商处获悉：新车订单已排至4个月以后。正当特斯拉准备扩张产能、快速交付预订车辆时，受新冠肺炎疫情影响，原定春节后1月31日复工的计划不得不延后。

防控疫情松不得，复工生产也慢不得。“越是困难时刻，越要当好服务企业的‘店小二’，眼睛要尖，手脚要勤。”临港新片区管委会决定，向辖区规模以上企业派出防疫联络员，帮助企业筑牢防疫底线、顺利复工复产。

孙筱和是管委会高新产业和科技创新处主任科员，2月5日担任特斯拉工厂防疫联络员后，第一时间就跟企业联系，一起制定防疫方案和风险预案，“特斯拉制定了不少防疫办法，如严格区域管理，每200米设立一个消毒柜，员工用餐增设隔离板，非工作时间禁止3个人以上集聚等。”

不过，也有一些问题靠企业一时还解决不了。特斯拉生产线正常运转后，需要2000多人在岗。这么多人，口罩、测温如何解决？管委会紧急协调，在复工前将1万只口罩、两台红外测温仪调集到位，缓解了企业燃眉之急。

确保员工住宿安全也是道难题。特斯拉员工来自全国各地，在上海大多是租房居住，不少人还是合租。新片区其他企业也存在这个问题，人员管理上有一定风险。对此，管委会出台了防控新冠肺炎疫情、支持服务企业发展的16条意见，临时调度尚未投入使用的5栋人才公寓，用以解决企业员工的居住困难。仅特斯拉，就有100多名合租员工和近500名新入职员工住进了人才公寓。

随着特斯拉开工，一批上下游的企业也陆续复工。这个消息让不少预订客户安心许多。

目前，临港新片区有800多家企业陆续复工。78家亿元以上规模企业中，有77家已经复工。重点项目投资也加快了步伐，仅2月13日，就有12个项目签约，投资总额超过200亿元。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 04 版）