全国一盘棋 防控有合力

习近平总书记强调，“疫情防控要坚持全国一盘棋。各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。”坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事，是打赢疫情防控阻击战的有力保证。连日来，各地各部门全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作。

■加大支持 做好服务

国务院扶贫办、财政部2月17日联合印发通知，就加强财政专项扶贫资金项目管理工作作出安排。通知强调，要切实保障好受疫情影响较重地区脱贫攻坚资金需要，尽可能减少疫情对脱贫攻坚工作的影响。2020年新增中央财政专项扶贫资金要向这些地区适当倾斜。通知要求，结合实际加大对受疫情影响较大的产业扶贫项目生产、储存、运输、销售等环节的支持，解决“卖难”问题。对感染新冠肺炎、集中或居家隔离、无法外出务工、无法开展基本生产、收入受到重大影响等生活陷入困境的建档立卡贫困群众和因疫致贫返贫的农民群众，按现有支持渠道及时落实好针对性帮扶措施，确保基本生活不受影响。

甘肃兰州新区在全力做好疫情防控的同时，积极解决企业融资、市场、原料和防护物资问题，帮助企业尽早复工复产，恢复供应链、补齐产业链，以产品助力重点地区抗击疫情。截至目前，兰州新区第一批50多家企业已复工复产，70%的企业和施工单位即将复工。兰州新区3个园区（中川、西岔、秦川园区）和经发局等业务部门，已完成对区属所有企业和项目复工复产情况的摸底，正在加紧研究提出企业复工复产优惠鼓励政策，帮助尚未复工复产的企业尽早实现复工复产。为保障企业生产，兰州新区还主动对接省内高速公路管理部门，对符合标准的车辆开辟企业运输绿色通道，对运输原料、设备、产品一次性消毒杀菌检疫，确保企业快速复产。

疫情发生以来，趣头条开展线上、线下联动，发挥互联网内容平台在信息触达、用户连接等方面的优势，积极驰援湖北抗疫，践行企业社会责任。除信息服务外，趣头条还联合多个合作伙伴，推出“寻医问诊”“同程排查”“疫情区域”等多项实用服务，为用户提供切实帮助，解决疫情期间的实际问题。截至2月4日，趣头条已向湖北支援3批医疗物资，为奋战在抗击疫情一线的医护人员提供保障。

■多方调配 保障物资

一方有难，八方支援。北京东城区迅速行动，向湖北十堰市郧阳区拨付财政援助资金100万元，同时捐赠医用外科口罩两万只。东城区的社会组织和企业也纷纷捐款捐物，支援疫情防控工作。近日，中国南方航空的一架班机搭载着20万只医用手套飞抵广州白云机场，这是总部位于北京市东城区的一家企业为疫情防控筹集并捐赠的紧缺医疗防护物资。这些物资已经全部到达需求单位投入使用。截至目前，北京市东城区企业向湖北等地捐款捐物金额累计达3672.78万元。

2月19日10时，在广东湛江市遂溪县，原计划2月底采摘的马铃薯迎来提前抢收，首批预计采摘5吨。一天后，这批马铃薯将运抵武汉。连日来，在广东省农业农村厅指导下，农产品采购商联盟发起“广东农业驰援湖北抗疫公益捐赠”倡议，发动农企为湖北患者和医护人员捐赠新鲜水产品、肉类食材以及蔬菜等。此前广东已捐赠农产品累计超过1000吨，并分批陆续发往湖北荆州、鄂州、孝感等地。

当得知医护人员防护物资告急消息后，2月8日，宁夏宝丰能源集团股份有限公司联合宁夏燕宝慈善基金会向宁夏红十字会捐赠一批紧急医疗防护物资，这批物资定向由自治区卫健委分发至自治区各大医疗单位。为抗击新冠肺炎疫情，宁夏宝丰能源集团联合燕宝慈善基金会，第一时间捐出2000万元，驰援疫情防控一线。近日，公司与基金会再次紧急动员，采购应急医用防护服4700件、防护面罩780副、防护口罩3000只支援一线。

广东格兰仕集团有限公司日前宣布捐赠以光波炉为代表的10万台、价值1亿元的健康家电，支援新冠肺炎疫情防控工作。目前，捐赠的光波炉等已陆续抵达全国各市县定点医疗机构。这是格兰仕第三批支援疫情防控的捐赠物资。在1月23日，格兰仕集团得知武汉协和医院急需消毒类设备后，就在第一时间将一批具备高效杀菌功能的以光波炉为主的物资送到武汉协和医院，随后捐赠第二批物资到武汉同济医院。

（综合本报记者顾仲阳、王锦涛、贺勇、贺林平报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 04 版）