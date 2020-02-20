“小刘，今天中午从攀枝花出发，到武汉医疗援助，去不去？”2月9日凌晨2时，随着一阵急促的电话铃声响起，四川攀枝花市米易县人民医院呼吸感染科医生刘林接到上级电话。“去！为什么不去？”挂了电话一看，距离上午9时从县里出发仅剩7个小时。

睡也睡不着了，刘林干脆收拾起了行李。妻子和父母有些担心。“不要担心，在前线做好防护就行，现在正是需要我们医护人员的时候。”刘林说得斩钉截铁，最终获得了家人的支持。

9日早上9时，刘林和4名护士一起出发前往攀枝花。下午1时多，攀枝花援助医疗队40人抵达成都双流机场，与四川省第六批援助湖北医疗队员会合。下午4时，从成都出发，6时多抵达武汉。晚上10时，抵达入住宾馆……

13日早晨6时，在方舱医院待了八九个小时的刘林缓缓走回宾馆，经过重重消毒，脱掉层层防护。这是他在方舱医院值班的第一夜：头天晚上7时从宾馆出发，8时抵达医院。

方舱医院的患者都是轻症，一些患者有咳嗽发热的症状。刘林和其他10名医生一道，与14名护理人员形成一班，共同负责480名患者的诊疗。“主要是了解病情，对不舒服的患者给予吸氧等措施，或者抗病毒治疗，另外还有重要的就是心理辅导。”

方舱医院患者多，虽然已做了层层保障，但一些患者不免会对自己的病情产生疑虑。为了消除患者的不安情绪，刘林与他们许多人聊天。“有位60多岁的大妈，她很乐观，看到我们来了，连连致谢。”刘林说，本来想安慰大妈，反而被大妈安慰了。

在方舱医院，刘林他们一班医生要工作6个小时。此外还要进行详细的消毒程序，过程中需对鼻腔、耳道等部位仔细清理，避免交叉感染，实际工作时间远超6小时。由于全副武装，上厕所也不方便，很多人都尽量不吃饭不喝水，“有的还穿上了尿不湿，毕竟出来消毒一次要好久！”刘林说，“只要能为患者带去信心，做好治疗，我们苦点累点没什么。为了胜利，一切都值。”

“之前就想着要来武汉，没想到这次成真了。”34岁的刘林信心满满，“等疫情结束了，也要把家人接过来看看这座英雄的城市。”

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 03 版）