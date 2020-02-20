“五朵金花”绽放一线

“咱们5个好姐妹再次并肩作战，要发挥好老队员的骨干作用。”2月17日凌晨2时，火神山医院护理部副主任宋彩萍给在武汉泰康同济医院支援的护士长唐棠发微信。

“再聚不易，必定全力以赴。”同样深夜未眠的唐棠迅速回复。

宋彩萍提到的“5个好姐妹”，是陆军军医大学的5名护理骨干，包括她自己和张丽敏、彭渝、唐棠、罗春梅。生活中她们是好姐妹，工作中她们是好战友。从抗震救灾到抗击埃博拉，数次大项卫勤任务中都有她们并肩作战的身影，同事称赞她们是卫勤战线上的“五朵金花”。

当新冠肺炎疫情突然袭来，有着传染病防控丰富经验的她们相互致电：如果抽组医疗队，我们一定一起去。除夕夜，解放军支援湖北医疗队紧急出征，宋彩萍、张丽敏和彭渝如愿在列。

唐棠和罗春梅从老家紧急赶回时，队伍已经出发，两人沮丧不已。“你们先去，如有第二批，我俩必定随队出征。”罗春梅一边给先出发的3人留言，一边拉着唐棠再次向医院党委请战，双双加入预备队。

医疗队到达武汉后，作为护理骨干，宋彩萍、张丽敏和彭渝紧张投入一线战斗。最初的几日，唐棠和罗春梅发去的信息几乎都石沉大海，偶尔收到回复，也就简单两个字：在忙。她们熟知彼此，每一次任务中，大家都忘我工作，全力以赴。

“比起语言的关心，我们在后方努力才是对她们最大的支持。”罗春梅的话，说到唐棠的心坎里，两人一边向前方了解情况，一边在后方实战化练兵。

疫情形势严峻，连续增兵武汉。2月13日凌晨，罗春梅和唐棠终于等来了出征命令，在开赴一线的途中，两人收到前方3位战友发来的信息：“一线，我们加油！”

罗春梅和唐棠抵达武汉，立即进入泰康同济医院投入工作。2月15日，唐棠两次身着密不透风的防护服进入病房，高强度连续工作8个小时，按照宋彩萍提供的病房区域划分和流程设计经验，详细规范了病区诊疗秩序。新增医疗队到达任务区不到24小时，就顺利适应并开展工作。合作初显成效，5人激动不已。

“有些女队员对缺氧敏感，穿上防护服会恶心甚至呕吐，我给你发了一些预防和缓解的措施，你教大家一下。”火神山医院感染一科二病区护士长彭渝提醒罗春梅。尽管出发前做了针对性培训，罗春梅还是不放心，盯着每名护士的操作，通宵未眠。看着大家安全走出病房，罗春梅给彭渝回信：“队员安好，别担心。”

“等战胜疫情之后，咱们一起合个影！”她们约定。

（陈晓霞、张旭航、李大勇参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 03 版）