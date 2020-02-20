“我要到一线去！”新冠肺炎疫情发生以来，奋战在抗疫一线的，有白衣天使、公安干警、社区工作者，还有各行各业无私奉献的人们。艰难时刻，方显大爱无疆。点滴汇聚起的中国故事，也感动了众多海外网友。

美国网友@George Elder：中国的医务工作者们夜以继日地与疫情战斗，不仅要克服身体上的疲惫不适，还要克服巨大的精神压力。我的心和这些勇往直前、无私奉献的医务工作者们在一起。最近一段时间，他们很好地控制住了病毒的传播，给其他国家争取了宝贵的应对时间、提供了有效的应对举措。

美国网友@bunnyfreakz： 已经有超过1万人被治愈！新冠肺炎疫情在中国得到了有效控制，这真是不可思议的奇迹！世界上其他国家和人民应该感谢中国医生和科学家们的辛勤付出。

马来西亚网友@Nasarudin Yatib： 希望那些一直以来在一线奋战、挽救生命的医务工作者们做好自我防护，为你们祈福！相信中国能够完全战胜疫情！

马来西亚网友@jenghom：向在抗疫前线奋战的医务工作者们致敬！谢谢你们这种不怕牺牲的精神，以及为人类共同的美好未来所作出的伟大努力。武汉加油！

印尼网友@dew_nanana：他们脸上留下一道道口罩的勒痕……看到这么多中国医务工作者忘我地帮助病患，我很感动。希望一切都快点好起来，武汉加油！

韩国网友@mmmn111：奋战在最前线的中国医生和护士们，以及各行各业在这场与疫情竞速的战斗中奉献自我的人们，他们都是最令人钦佩的勇士！武汉加油！中国加油！

新加坡网友@milsonng：保持坚韧能够让我们战胜任何困难。我们大家应该齐心协力，共同克服疫情给人类带来的挑战。武汉加油！

巴基斯坦网友@KashiMirzaAM： 多亏了无私奉献和辛勤付出的中国人民，尤其是中国的医务工作者们，新冠肺炎疫情正在得到有效控制，新感染病例数量也正在逐渐下降。

德国网友@Theresa Stewart：尽管中国参与一线疫情防控的工作人员都穿着厚厚的防护服，行动很不方便，但当拍照时，还是会摆出“胜利”的手势，笑着面对镜头。在这样严峻的形势下，中国人也保持着积极乐观心态，努力保护其他人远离病毒。我爱你，中国！

喀麦隆网友@Walter Ruigu：在这个艰难时期，我为和中国医生共同奋战的非洲医生们感到自豪。我们共同见证着中国政府和人民众志成城、团结一心战胜疫情的努力，相信一切磨难都会过去！

美国网友@MikkiMeesh：看到中国各行各业人们为了战胜疫情所作出的不懈努力，我真的热泪盈眶，武汉加油！为你们祈祷！

（本报记者 张矜若整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 03 版）