包车送农民工顺利返岗

2月17日，重庆南川区河图镇冒水村村民赵亮和47名老乡坐上了“专车”。当日，南川区人社局安排两辆客车，专程送他们前往浙江省台州市的一家企业返岗复工。

这48名农民工都来自南川区，也都在浙江台州市同一家企业务工。原本，他们计划在农历初八就启程返工，却因疫情受阻。“待在家里上不了班，挣不了钱，心里着急。”赵亮说，“企业看到重庆出台了做好农民工返岗复工服务保障的通知，就和南川区人力社保局联系上了，希望能帮我们尽早返岗。”

收到浙江企业求助后，南川区人力社保局联合卫生部门对48名务工人员进行摸排登记、健康检查，并安排专车前往乡镇接来务工人员。

“现在只有区客运中心可以发车，我们先把务工人员从乡镇接回车站，经过检查后，再统一前往浙江台州。”南川区就业和人才服务局副局长曾勇介绍，出发前，两辆返岗专车都进行了全面消毒，所有务工人员都出示了身份证明、健康证明、返岗通知，并按照一人一排一座的间距要求就座。专车上还推选了临时组长，协助驾驶员维持秩序、保持卫生，定时为车上人员复测体温，确保农民工安全健康返岗。

为保障农民工健康返岗复工，重庆市人社局出台了多项政策措施。春节后，重庆已外出农民工67.4万人。除南川区外，万州区、黔江区、合川区、荣昌区等大部分区县近期也相继通过包车集中输送、组织农民工自驾拼车等方式，有序安全输送4000多名农民工返岗复工。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 13 版）