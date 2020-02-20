为了千家万户，小哥不怕赶路

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疫情期间，大多数人都“宅”在家里，外卖小哥却格外忙碌，送菜、送药、送餐……他们自身的安全如何防护，大家也很关心。记者采访了上海、重庆、银川的3名外卖小哥，请他们谈一谈疫情防控期间自己的防护情况和工作的感受。

上海 外卖小哥赵洪武

保护自己安全也是对别人负责

“从大年三十到现在，还没休息过。”在上海，线上生鲜配送平台的送菜小哥赵洪武，这段时间过得特别忙碌。

受疫情影响，最近，上海市民普遍宅家抗疫。想吃点新鲜蔬菜，线上点单配送到家成了热门选择。

“往常我们每个配送员一天就是几十单。”赵洪武说，逢年过节最忙的时候，也不过七八十单。但现在，从早上7点忙到晚上9点，“菜这个东西，就是要新鲜，给客户越早送到越好。”

每天在马路上跑，赵洪武和他的同事们对疫情给城市带来的变化感受最直接：路上车少了、人少了，来来往往最多的就是配送员、快递员的电瓶车。为了让这些电瓶车安全行驶，在上海浦东等地，交警们还专门开设了交通安全宣传课。

“我是很注意的，从不超速行驶”，赵洪武说，这段时间骑车上路，身上的责任感变强了，“送的都是市民们吃的东西，保护自己的安全，也是对别人负责任。为了千家万户，我们不怕赶路！”

“刚过年那会儿，还能送到客户的家门口。”赵洪武说，随着疫情形势的变化，渐渐的一些小区采取了封闭式管理，菜品只能送到小区门口再通知客户来取，“一开始有挺多人不适应，觉得要多走路，有在电话里抱怨的。”但赵洪武觉得可以理解，“毕竟特殊时期，大家互相体谅吧。”

随着上海疫情防控措施的愈发严格，如今，上海所有的小区都进行了封闭式管理，送去的菜统统送到小区门口暂放，再由市民们自行来取。“有的小区还专门做了置物架，菜都安排得挺整齐的。”赵洪武说，不用送上楼，确实让自己轻松了许多，每天配送的单数也增加了，按工作量算工资，收入也增加了不少。不过他还是希望这场疫情赶紧过去，“希望大家都健健康康、平平安安的。”

每天在外跑，对于“送菜小哥”们来说，疫情的防控风险要比宅在家里的人们更大。赵洪武坦言，远在安徽的家人也会担心他，每天晚上自己都和他们视频报平安。“公司对我们的防护做得挺好，发了口罩跟手套”，赵洪武说，现在每天到配送点上班的第一件事就是测体温，仓库每天消毒的频率也很高，说起这些，家里人也安心多了。

“不说了，我要忙了。”跨上电动车，载着鱼肉菜蔬，赵洪武又为几户人家送去了晚餐的食材……

重庆 外卖小哥李熊

药品订单比以前更多了

“您有一条新订单！”熟悉的声音响起，外卖小哥李熊又接到订单了，这是一个药房订单，顾客购买了消炎片和枇杷膏。

李熊是重庆大渡口区的一名外卖骑手，疫情发生后，他一直坚守岗位，春节也没休息。每天上班，李熊“全副武装”，戴着口罩和头盔，将餐箱等工具消毒，佩戴“无接触安心送”卡片，上面记录着他今天的体温和餐箱消毒等信息。

这段时间，站点相对安静。平日里，有100多名同事上班，现在只有大概30名同事，很多人都处在居家观察中。不过，李熊工作却更轻松些，因为订单也少了。平均每天大概20个订单，只有平时六成左右。以前，忙的时候，他要加班到深夜，现在晚上6点就能下班。“6点以后，商场基本都关门了，我们也没什么活干。”李熊说。

订单少了，赚得也少些。不过，公司考虑超市订单比较多，给员工发放重量补贴。比如，有的顾客一次购买很多蔬菜和饮料，只要超过5公斤，员工就能按重量领取补贴。

药品订单比以前更多了，每天，李熊约有1/3的时间都在送药。现在药房管理更加严格，网络药品订单需要核实并登记顾客信息。

为了防控疫情，这段时间，外卖平台悄然兴起“无接触配送”方式。过年之前，他所在的站点就提倡大家“无接触配送”。具体来说，就是快递员提前和顾客联系，将商品挂在门把手上或前台桌上，减少风险。现在，更严格了，在重庆，小区均已封闭，不让外人进入，市民防疫意识也比较强，一般不跟外来人接触。“已经形成默契，大家基本都选择不见面。”李熊说。

这单药品订单顾客住在春晖路街道国瑞城小区。在小区外，李熊看到，一条鲜红的横幅十分亮眼——“勤洗手来多消毒，才能远离坏病毒”。一个小喇叭反复播放，提醒进出人群，“少出门、不聚集，戴口罩、讲卫生……”李熊与顾客电话沟通后，对方选择无接触取货，他将药品放在物管处，马不停蹄地赶往下一个小区。

虽然如此，偶尔还是有顾客“要求见面”。李熊有些不解，本以为对方不信任他。没想到，一个老人家当面送他两个口罩：“小伙子，我家口罩多，你们做好保护。”那天虽然是个阴天，李熊却笑得很灿烂。

银川 外卖小哥周鹏

骑手送货有保护措施

银川回暖的天气没停留几日，就又迎来新一轮降温。外卖骑手周鹏在小区前等待取餐的客人。离他约摸5米远的距离，放置着一大袋货物。等了不到10分钟，前来取货的小区住户在周鹏的注视下取走了购物袋，小区门前的志愿者对购物袋进行了消毒。周鹏也发动电动车，赶往站点配送下一单货物。

周鹏外卖服上挂着的“安心卡”，标注着他的姓名、体温以及是否对餐箱等消毒的信息。周鹏告诉记者，“无接触安心送”服务避免了骑手和顾客的面对面接触。

疫情期间，每天大概送十几单，在送货种类上，也有了明显的区别。“以前顾客线上下单的主要是餐食外卖，但现在餐馆大多还在歇业，顾客们下单更多的是药品、超市的瓜果蔬菜以及一些日用品。”周鹏介绍。

周鹏面前的这辆配送车，车身上还有消毒液喷洒后留下的痕迹。疫情期间，周鹏所在的公司给外卖员制定了详尽的工作流程。“疫情发生之前，我们的常规工作是早晚消毒两次。疫情发生后，我们骑手每天9点钟到站点，先要测量体温，没有问题就给我们发口罩，每天两个。之后就开始车辆消毒，每次完成一单配送就要对餐箱进行消毒。每次送完餐返回站点，都要测量体温。此外，公司还会通过线上视频及线下检查，来监督我们口罩佩戴情况。”

记者了解到，周鹏所在的外卖公司为骑手们制定了完善的保护措施。针对感染风险，公司统一为骑手提供免费保障方案，从检查、疑似、隔离、确诊以及治疗的每个阶段，都将给予骑手相应保障补助，最高可给予30万元特殊保障金。如骑手家人因感染新冠肺炎就医，也可获得相应补助及保障，包括生活关爱金、疾病慰问金、门急诊医疗费用报销以及最高10万元特殊保障金。

38岁的周鹏是地道的银川本地人，做外卖配送工作已经4年。“以前送餐的时候，总希望路上车少点、人少点，这样就不影响我送餐的速度了。”如今，银川的大小马路空旷了起来，周鹏反而怀念起从前热闹的街景。阵阵寒风中，周鹏对记者说：“我相信疫情很快会过去，我们的生活会像往日一般热闹！”

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 13 版）