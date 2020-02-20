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一杯姜茶的温度

廖立勋

2020年02月20日08:59 来源：人民网－人民日报

寒夜里的一杯姜茶，驱散的不仅是寒气，更是慌乱。非常时期，理解是最大的温暖，信心是最好的良药。

除夕夜，我和队友们在武汉府河收费站执行任务。1月23日起，武汉关闭离汉通道，我们要配合防疫人员测体温、查证件、登记车号，还有一项重要的工作，是劝返。

接近零点时，一辆银灰色桑塔纳小汽车驶入，我看了看牌照，是武汉的车。示意其停下后，一名40多岁的男士摇下了车窗。

“您好，从23号10时起，没有通行证的车辆不能出城。”他一听就急了，“我家是应城的，我在武汉上班，我要回家过年啊！”

“为了防止新冠肺炎疫情扩散，您暂时不能离开武汉，请您理解和支持。”说话间，正赶上队里送来两大桶姜茶。我接过热姜茶，顺手递给这位车主一杯，“喝口茶先暖暖吧。”

他愣了一下，还是接过去了。

“关闭离汉通道是为了切断感染源。一年没回家了肯定想与家人团聚，可是万一把病毒带回去了，怎么办？”

他的眼睛红了，沉默良久后，开始打方向盘准备调头。“警察同志，谢谢你，你说的对，我不回家了。”

夜里，武汉下起了雨，气温更低了。不知是姜茶驱散了浑身的寒气，还是那位司机的理解给了我力量，心里渐渐有了暖意。这一杯姜茶，驱散的不仅是寒气，更是慌乱。暖的不仅是胃，还有心。

事实上，从接到任务开始，我也与家人分别好多天了。2月12日中午，我接到父亲电话，说爱人瑶瑶已经进了产房，一切顺利。看到手机上传来的孩子照片，家人的理解和支持也让我信心倍增，希望满满。

非常时期，理解是最大的温暖，信心是最好的良药。无论白天黑夜，一批批从全国各地赶来的医疗队、运送物资的车队驶过收费站时，他们都会隔着窗户喊上一句“武汉加油”，我们敬礼致意，就是这样一个简单的仪式，我心里总会泛起暖流。武汉交通管制，但它不是一座孤城，还有千千万万双援手伸过来。

爷爷和父亲都是民警，儿子出生的第三天，我给他起名“安安”，公安的“安”、平安的“安”。我不知道他长大后是否还会继续传承三代人的事业，但此刻我能做的就是继续在岗位上守护社会安定、人民安宁。

（作者为武汉市公安局交通管理局直属大队民警）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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