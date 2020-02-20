有序开放露天景区有利疫情防控

经过近一个月严密防控，疫情相对较轻的地区，得到了有力的控制与预防。疫情防控成效明显的地区，可以有计划、有步骤地开放一些露天公共场所、活动场所，让已经“封闭”近一个月的居民，能够到露天公共场所和活动场所去呼吸新鲜空气，吸收大地的营养，尤其是孩子们，更需要春天的阳光雨露滋润。

2月19日，南京夫子庙秦淮风光带风景名胜区管理委员发布消息，即日起夫子庙、老门东街区有序恢复开放，开放时间为每日10时至21时，景点和灯会开放时间另行通知。前一天，杭州西湖风景名胜区也发布消息，2月19日起，西湖风景名胜区将按规定有序开放已关停的公园景点，所属露天型收费景点原则上按正常经营时间开放，各类博物馆（含景区内的故居、阁、楼）等密闭场所继续关闭，开放时间另行通知。

经过近一个月严密防控，疫情相对较轻的地区，已经得到了有力的控制与预防。2月10日起逐渐复工复产以来，不少地方都没有出现疫情反弹，疫情防控成效明显的地区，可以结合实际，以“因城施策、分类防控”的方式，在推动企业复工复产的同时，有计划、有步骤地开放一些露天公共场所、活动场所，让已经“封闭”近一个月的居民，能够到露天公共场所和活动场所去呼吸新鲜空气，吸收大地的营养，尤其是孩子们，更需要春天的阳光雨露滋润。

南京、杭州等有序开放景区的方式是可取的，也符合这些地方疫情防控实际。连续的封闭式防控，不仅让人心理容易出现不同程度的紧张和烦躁，体质也容易出现下降。有序开放景区等露天公共场所、活动场所，让大家到那里去散心和活动，去释放压抑的心情和紧张的心理。

当然，有序开放景区等露天公共场所和公共活动场所，必须严格按照防控要求，严格进入条件和活动方式。首先，必须确保每天消毒。随着人流的增多，景区等露天场所、公共活动场所的防疫压力会加大，特别是消毒工作，必须加大力度和提高频率，确保每天都要全面消毒，不能因为消毒工作不到位而留下风险隐患。相关景点、活动场所应当做好这方面的工作，考虑到工作量加大的问题，旅游部门、管理部门可以在各大景区、其他单位间调度人员，帮助先开放景区、活动场所做好管理工作，特别是消毒工作。

其二，游客必须佩戴口罩。既然景区等露天场所、公共场所是在疫情防控警戒没有解除的情况下开放的，游客、居民就必须按规定佩戴口罩进入景区。对违法违规强行进入者，公安部门应当依据相关规定予以严惩。

第三，不允许在开放场所聚集或集体用餐。提前开放这些场所，完全是为市民着想的，因此，市民进入这些场所后，必须严格按照疫情防控相关规定，不进行聚集活动，包括不搞集体用餐等。违反规定者，场所工作人员应当及时制止或驱散。公安部门应当派员在这些场所帮助维持秩序，确保市民有序游览，有序释放心情。同时，未成年人必须由监护人陪同，不能单独游园，更不能群体性游园。

第四，加大巡察力度。由于先行开放的场所较少，前往游览和释放心情的人可能比较多，一定要多派人员进行巡园检查，及时提醒进入者不要聚集、用餐等。要严格按规定时间开放，原则上上午不早于9点、晚间不迟于21点，开放时间能短一些的尽量短一些。至于由此增加的开支，地方财政应当给予一定补助，避免景区等公共场所、活动场所承受太大的经济压力。

总之，有序开放景区等公共场所、活动场所，也是疫情防控的有效手段。疫情防控已经取得明显成效的地区，可以逐步有序开放一些露天公共场所、活动场所，帮助市民早日走出疫情阴影，更好地投入学习、工作和生活。